El Manchester United parece muerto y enterrado, pero acaba ganando tras una remontada espectacular

La crisis del Manchester United parece haberse atenuado en cierta medida. El equipo del cuestionado entrenador Michael Carrick parecía encaminado a una nueva derrota este martes ante la AS Roma en la Liga de Campeones, pero remontó un 0-2 y se impuso por 3-2. Un importante impulso para Carrick y sus jugadores.

A la AS Roma no le importaron los problemas del Manchester United y abrió el marcador a los once minutos. Matias Soule marcó tras recibir un pase preciso de Rodrigo Mora. Las cosas empeoraron para el equipo local cuando Ayden Heaven cometió una mano dentro del área y Donyell Malen transformó el penalti: 0-2.

Fue, por tanto, un comienzo desastroso para el Manchester United, que no logró devolver pronto la emoción al partido de la Liga de Campeones. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Bruno Fernandes lo intentaron, pero sin éxito. La AS Roma, en la que también jugaba Marten de Roon junto a Malen, que vio la amarilla por una dura entrada, llegó al descanso con relativa facilidad y lamentó que Soule estrellara un balón en el poste.

El Manchester United dispuso de un penalti tras el descanso por una falta de Gianluca Mancini. Fernandes eligió el lado izquierdo y vio, para su horror, que el portero Devis Vásquez adivinaba la dirección del lanzamiento. El equipo arbitral ordenó repetir el penalti y Fernandes marcó esta vez desde los once metros.

El equipo local empezó a creer en un buen resultado y lamentó que, en poco tiempo, el balón golpeara dos veces el poste. Un disparo de Cunha fue detenido y Harry Maguire vio la amarilla por una dura falta.

El Manchester United siguió luchando y vio recompensado su esfuerzo en los minutos finales. Cunha empató a pase de Fernandes y, tres minutos después, marcó incluso el gol de la victoria. Old Trafford estalló tras la improbable remontada del cuestionado equipo de Carrick. En el tiempo añadido, Cunha recibió además su segunda tarjeta amarilla tras cometer una falta.

El pitido final desató una gran celebración. Por fin, los aficionados del Manchester United tenían de nuevo un motivo de alegría. El sábado llegará una nueva prueba en casa ante el Aston Villa, que el martes perdió 3-0 en el campo del FC Barcelona.