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El Manchester United envió ojeadores para seguir a cuatro jugadores del Borussia Dortmund, Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Felix Nmecha y Daniel Svensson, durante el partido de Bundesliga del sábado ante el Bayern de Múnich. El gigante de la Premier League observó de cerca a los cuatro futbolistas visitantes en el Allianz Arena mientras evalúa posibles objetivos de fichaje de cara a 2027.

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Los gigantes ingleses siguen de cerca al cuarteto visitante

Según TEAMtalk, los responsables de fichajes del Manchester United estuvieron en Baviera para evaluar a Bellingham, Guirassy, Nmecha y Svensson de cara al mercado de invierno. Los tres primeros son objetivos a largo plazo a los que el club ha seguido durante toda la temporada, mientras que el lateral izquierdo se ha incorporado recientemente a su lista de candidatos. Los jugadores observados ayudaron al Dortmund a conseguir un crucial empate (2-2) que lo mantiene igualado a puntos con el Bayern en la lucha por el título.

El trío principal tiene un precio elevado

Bellingham, Guirassy y Nmecha fueron titulares en el encuentro del sábado y firmaron actuaciones decisivas para ayudar al equipo visitante a llevarse un punto. El informe señala que los responsables del Manchester United consideran a Guirassy una opción especialmente atractiva para sus planes a largo plazo en la posición de delantero centro, pues creen que el experimentado internacional guineano tiene el perfil de goleador necesario para reforzar su ataque.

Sin embargo, el medio señala que convencer al Dortmund de que se desprenda de su prolífico goleador se considera extremadamente difícil y poco probable a estas alturas. Ese mismo obstáculo económico y deportivo afecta a los centrocampistas Bellingham y Nmecha. La directiva del Manchester United es plenamente consciente de que ambos jugadores tienen un elevado precio de traspaso, lo que dificultaría cerrar cualquier posible operación.

El lateral sueco surge como alternativa

Además de esos tres nombres ya consolidados como objetivos, se afirma que el Manchester United ha recabado abundante información sobre el defensa Svensson, de 24 años, durante los últimos meses, mientras busca reforzar el flanco izquierdo de su zaga. Reforzar esa posición sigue siendo una prioridad para el club después de que fracasara este verano en su intento de fichar al lateral del Newcastle United Lewis Hall.

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Aunque Hall sigue siendo muy apreciado en Old Trafford, su reciente decisión de firmar un nuevo contrato en St James' Park ha obligado a los responsables de fichajes a explorar otras opciones en el continente. Aun así, fuentes cercanas sugieren que, pese a que Svensson continúa bajo estrecha evaluación, cualquier acercamiento formal al internacional sueco se contempla para el próximo verano, y no para enero.

Fuerte competencia europea por los jugadores

El Manchester United debe decidir ahora si busca otro lateral izquierdo durante el mercado de invierno o espera al final de la temporada para intentar fichar a Svensson. Para complicar aún más las cosas, la información recabada indica que casi todos los grandes clubes europeos enviaron representantes al destacado partido del sábado en Múnich. Sus rivales ingleses Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Tottenham Hotspur también tuvieron ojeadores presentes, lo que garantiza una fuerte competencia por los jugadores más codiciados del Dortmund.