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El Manchester United ha mostrado su interés en fichar al polivalente lateral de la Juventus Andrea Cambiaso de cara al mercado de enero, después de no lograr incorporar al defensa del Newcastle United Lewis Hall el pasado verano. Mientras tanto, sigue habiendo dudas sobre la continuidad a largo plazo en Old Trafford del veterano lateral izquierdo Luke Shaw, cuyo contrato actual entra en sus últimos meses.

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El Manchester United se fija en un defensa italiano

Según TuttoJuve, el United ha realizado un acercamiento por el internacional italiano de 26 años después de que INEOS, copropietaria del club, no lograra incorporar un lateral izquierdo para Michael Carrick durante el mercado de verano. Capaz de jugar como lateral o carrilero en cualquiera de las dos bandas, el defensa suma ocho goles y 19 asistencias en 142 partidos con el club de Turín. El medio italiano señala que los responsables de Old Trafford han «mostrado interés por el lateral italiano, especialmente valorado por su capacidad para desempeñar varias funciones en las bandas».

Las exigencias salariales complican las conversaciones para la renovación

Aunque Shaw, defensa inglés de 31 años, sigue siendo la primera opción de Carrick para el lateral izquierdo cuando está en condiciones de jugar, su contrato vence al final de la temporada. El periodista especializado en fichajes de TEAMtalk Graeme Bailey reveló que INEOS ha fijado condiciones estrictas para una ampliación y afirmó el 21 de octubre: «TEAMtalk puede confirmar que el United estaría dispuesto a que el jugador de 31 años continuara en Old Trafford y que ya se han mantenido conversaciones sobre un nuevo contrato. Sin embargo, todavía quedan cuestiones importantes por resolver.

«Shaw logró no perderse ningún partido la temporada pasada, pero ya se ha ausentado en varios encuentros de la actual. Por tanto, su disponibilidad y sus minutos de juego serán factores clave cuando el United valore si le ofrece una ampliación de contrato.

«Su salario es otro problema. Shaw es uno de los jugadores mejor pagados del club y quizá tenga que aceptar una rebaja salarial para conseguir un nuevo contrato».

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La reestructuración de verano amenaza la continuidad de figuras veteranas

Pese a esas conversaciones preliminares sobre su contrato, el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano cree que el defensa, que lleva muchos años en el club, podría marcharse cuando su contrato venza el próximo verano, en medio de cambios estructurales más amplios en el club.

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En declaraciones esta semana en su canal de YouTube, Romano afirmó: «Luke Shaw es uno de los jugadores que se espera que deje el Manchester United a finales de 2027. Hoy se ha informado de ello y me han dicho que el Manchester United ya ha empezado a pensar en la posibilidad de separarse de Luke Shaw en el verano de 2027. Es una posibilidad seria. Sinceramente, espero muchos cambios en el United en 2027.

«Habrá que ver qué ocurre de nuevo con el entrenador. Por ahora, Michael Carrick sigue al frente del equipo para el partido contra el Aston Villa. Pero tenemos que ver el rendimiento del equipo. Después, habrá que ver qué pasa con los directivos, porque obviamente están bajo escrutinio en el Manchester United tras la mala temporada que está teniendo el equipo.

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«Así que habrá cambios en varios puestos, no solo entre los jugadores, sino también en otros cargos. Pero Luke Shaw es uno de los futbolistas que podría acabar saliendo del Manchester United al final de la temporada».

El mercado de enero pondrá a prueba la postura del club de Turín

Al United no le resultará sencillo fichar a Cambiaso en el nuevo año, dado que su contrato con la Juventus se extiende hasta el verano de 2029. Aun así, INEOS mantiene su interés en reforzar las opciones defensivas de Carrick cuando se abra el mercado de invierno en enero. Mientras tanto, Shaw deberá demostrar que está en condiciones de jugar durante los próximos meses si aspira a conseguir un nuevo contrato en Old Trafford.