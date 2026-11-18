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El Manchester United espera reforzarse con varios jugadores en el mercado de invierno, según Sky Sports. Según el medio británico, Jarrad Branthwaite (ex-PSV) y Calvin Bassey (ex-Ajax) figuran entre los principales candidatos para ocupar el puesto de central izquierdo.

Tras un comienzo de temporada desastroso, el United decidió recientemente prescindir de Michael Carrick. Su sucesor es Mauricio Pochettino, que esta madrugada se despidió como seleccionador de Estados Unidos con una victoria por 2-0 ante Haití.

Sky prevé que Pochettino influya en la estrategia del United para el mercado de invierno. Además de un central, el club quiere incorporar a un lateral izquierdo y a un delantero. Para el puesto de central, Branthwaite y Bassey parecen ahora dos de los principales candidatos.

Bassey es, en cualquier caso, una opción atractiva por su situación contractual. El nigeriano (26) termina contrato con el Fulham el próximo verano, aunque el club tiene la opción de prorrogarlo un año. El entrenador del Fulham, Álvaro Arbeloa, calificó a Bassey, que nunca llegó a rendir plenamente en el Ajax, como uno de los mejores defensas del mundo.

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El interés del United en Branthwaite, defensa del Everton, no es en absoluto nuevo. The Red Devils llevan tiempo detrás del inglés de 24 años, que jugó cedido en el PSV en la temporada 2022/23. El internacional en tres ocasiones tiene contrato hasta mediados de 2030, por lo que, como en temporadas anteriores, su fichaje amenaza con resultar demasiado caro.

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El interés en Bassey y Branthwaite se debe en gran medida a que ambos son zurdos. El United contempla la salida de Lisandro Martínez, cuyo rendimiento deportivo esta temporada no está a la altura de las expectativas. Además, el exjugador del Ajax fue especialmente crítico con Carrick, aunque después ambos hicieron las paces y el técnico ya ha sido sustituido por Pochettino.

Para el lateral izquierdo, Lewis Hall es el candidato soñado. Sin embargo, su llegada parece inviable. El inglés tiene contrato hasta mediados de 2031 con el Newcastle United, donde se le considera una pieza clave. The Magpies pedirían, al cambio, al menos 80 millones de euros por el canterano del Chelsea.

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Además de Hall, el United también sigue muy de cerca a Antonee Robinson. El lateral izquierdo de 29 años lleva tiempo destacando en Londres y tiene contrato con el Fulham hasta mediados de 2028. El estadounidense debería resultar bastante más barato y tiene a su favor haber trabajado ya con Pochettino en los últimos años.

Por último, el United también espera incorporar un nuevo delantero para Pochettino. Benjamin Sesko arrastra problemas físicos, mientras que se espera que Joshua Zirkzee sea vendido o cedido. La llegada de un nuevo atacante parece depender de Zirkzee, que ya estuvo cerca de marcharse en anteriores mercados de fichajes, pero siempre acabó quedándose.