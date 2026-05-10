«El Manchester United llega a un acuerdo y está a punto de fichar al sustituto de Casemiro»

Según el periodista italiano Nicolo Schira, el Manchester United ha alcanzado un acuerdo personal con Éderson. El brasileño reforzará el centro del campo del club.

El club, que al final de esta temporada perderá a Casemiro y Manuel Ugarte, busca dos recambios y sigue al brasileño desde hace tiempo.

Ganará cinco millones de euros por temporada y firmará hasta 2031.

Llegó al Atalanta en 2022 procedente del Salernitana por 23 millones, y ahora el United ofrecerá 45 millones para ficharlo.

Aunque el Atlético de Madrid también le sigue, los ‘red devils’ son favoritos.

En 178 partidos con el club italiano ha marcado 15 goles y dado 5 asistencias.