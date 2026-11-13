El Manchester United le da a Pochettino una nueva oportunidad en Inglaterra

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Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Manchester United, según ha anunciado oficialmente el club inglés. El técnico argentino sucede a Michael Carrick, destituido el jueves tras un decepcionante inicio de temporada.

Hasta ahora, Pochettino era el seleccionador de Estados Unidos. Gracias a una cláusula de salida de más de diez millones de euros, puede incorporarse al Manchester United en plena temporada. El entrenador asumirá oficialmente el cargo el 18 de noviembre.

«El argentino es conocido por su estilo de juego ofensivo y de alta intensidad, su compromiso con la formación de equipos fuertes y cohesionados y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores», señala el club en su página web.

El técnico argentino conoce bien la Premier League. Anteriormente dirigió en Inglaterra al Southampton, al Tottenham Hotspur y al Chelsea. Con el Tottenham llegó a la final de la Champions League en 2019, después de superar al Ajax en semifinales in extremis.

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Con Estados Unidos, Pochettino alcanzó los octavos de final del Mundial. Una dolorosa derrota por 1-4 ante Bélgica le impidió llegar a cuartos.

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Pochettino tendrá la tarea de sacar al Manchester United de su mala situación. El histórico club ocupa actualmente la decimoctava posición de la Premier League. Este ha sido el principal motivo por el que la directiva destituyó a Carrick.

La temporada pasada, Carrick condujo al Manchester United al tercer puesto y a la clasificación para la Champions League. En parte por ello había mucho optimismo de cara a esta campaña, pero el equipo no lo ha reflejado sobre el terreno de juego. Solo ha ganado una vez en la liga y también está rindiendo mal en la Champions League.

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Ante la mala racha, la directiva ha decidido dar un nuevo aire a Old Trafford. Pochettino comenzará con una difícil tarea: tras el parón de selecciones, le espera el Liverpool en Anfield.

Pochettino ya había manifestado que le gustaría volver a trabajar en Inglaterra. El entrenador, de 54 años, también dirigió anteriormente al Espanyol y al Paris Saint-Germain.

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Su debut en la fase de grupos de la Champions League llegará el 25 de noviembre. Ese día, el Manchester United, que atraviesa dificultades, visitará al Sporting de Portugal.