El Manchester United intentó, sin éxito, fichar al centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni

El Manchester United pierde la opción de fichar a Aurélien Tchouaméni. Fabrizio Romano confirma que el francés de 26 años renovará con el Real Madrid hasta 2031.

Antes, se confirmó el acuerdo entre United y Chelsea por Andrey Santos, por unos 60 millones.

Previamente, se informó que el United acordó con el Atalanta el fichaje de Éderson por unos 45 millones de euros con bonificaciones.

Además de estos dos fichajes inminentes, el United buscaba un «pistola» para el centro del campo: Tchouaméni era prioritario, aunque Alex Scott, del AFC Bournemouth, también estaba en la lista.

El jugador no ha brillado esta temporada, lo que alimentó las esperanzas del United. Sin embargo, según The Telegraph, el alto coste del traspaso y la presencia de José Mourinho generaban dudas internas.

Tras la llegada de Mourinho, el United temía que el técnico intentara retenerlo, pero el portugués no se opone.

Según el periodista Fabrice Hawkins, Tchouaméni ha rechazado varias propuestas, «sobre todo del Manchester United». Romano añade que los ingleses nunca estuvieron cerca de ficharlo, pues sus exigencias salariales eran muy elevadas y el Real Madrid nunca consideró su salida.