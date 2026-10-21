Un hundimiento defensivo histórico

El Manchester United ha entrado en los libros de historia por las razones equivocadas durante su duelo europeo contra el Como. Al encajar un gol tan pronto en Italia, el equipo de Carrick se ha convertido en el primer conjunto inglés de la historia que recibe un gol en los dos primeros minutos de dos partidos consecutivos de una gran competición europea, según Opta Joe.

El Manchester United encajó un gol en el primer minuto contra el Atlético de Madrid antes de que Nico Paz marcara en el segundo minuto frente al Como, una secuencia que deja al descubierto un patrón preocupante en el arranque de sus compromisos europeos.

El récord, nada deseable, supone otro motivo de preocupación para Carrick, que sigue buscando respuestas a los problemas defensivos y la falta de concentración de su equipo. Encajar goles en los primeros 120 segundos de dos partidos seguidos indica que el United permite una y otra vez que sus rivales tomen la iniciativa antes de que haya podido asentarse en el encuentro. Después de que el Como aprovechara otro mal comienzo, la incapacidad del Manchester United para arrancar con fuerza sus partidos europeos se ha convertido en una preocupación cada vez más acuciante para su entrenador.





Paz castiga la pasividad del United

El primer gol llegó gracias a una genialidad de Nico Paz, aunque los visitantes fueron en gran medida responsables de su propia caída. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Paz se encontró con demasiado espacio en la frontal del área, lo que le permitió marcar con un magnífico disparo con rosca para los locales.

El tempranero tanto garantizó que la mala racha del United sin dejar la portería a cero se prolongara una jornada más. Por increíble que parezca, el club solo ha dejado su portería a cero en uno de sus últimos 11 partidos entre todas las competiciones esta temporada, contra el equipo azerbaiyano Sabah FK.

Esta fragilidad defensiva le obliga a ir constantemente a remolque, y aumenta la presión sobre Carrick para que estabilice a un equipo que parece cada vez más «falto de confianza», según los aficionados frustrados que presenciaron el descalabro. Incluso con el regreso de Matthijs de Ligt al once inicial por primera vez desde noviembre del año pasado, tras someterse a una operación de espalda, el equipo se mostró descoordinado e inferior a un Como lleno de energía.