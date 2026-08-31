Joshua Zirkzee no ve con buenos ojos un traspaso a la Fiorentina, según asegura el experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano. De acuerdo con Gianluca Di Marzio, la Juventus es ahora la mejor posicionada para hacerse con el delantero del Manchester United.

La Fiorentina quería ceder a Zirkzee hasta el final de la temporada y pagar cinco millones de euros por ello. Además, se propuso una opción de compra de 30 millones de euros. Ahora parece que el delantero dejará pasar la oportunidad de fichar por el club de la Serie A.

Moise Kean parece dispuesto a cambiar la Juventus por el Como, mientras que Jonathan David es seguido por el Atlético de Madrid. Por ello, el gigante italiano busca refuerzos para su delantera. Según Romano, también ya se ha contactado con el delantero del Newcastle United Nick Woltemade.

Di Marzio informa de que la Juventus ha abierto las conversaciones con el Manchester United por Zirkzee y está dispuesta a poner sobre la mesa una cantidad de cesión de 2,5 millones de euros. Asimismo, el club tiene previsto incluir una opción de compra de 30 millones de euros en el acuerdo de cesión.

El Manchester United sigue pidiendo por ahora una cifra de 35 millones de euros. Eso incluye el importe de la cesión y el total del traspaso, en caso de que Zirkzee salga definitivamente del gigante inglés el próximo año.

La Juventus tiene hasta el martes a las 20:00 para llegar a un acuerdo con el Manchester United. A esa hora se cierra el mercado de fichajes de verano en la Serie A.

Zirkzee es claramente suplente en el Manchester United. En los dos primeros partidos de liga de esta temporada, ante el Hull City y el Ipswich Town, el delantero se quedó en el banquillo.