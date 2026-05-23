El Manchester United tiene asegurado el fichaje de Éderson, según el periodista especializado Matteo Moretto. El centrocampista de 26 años llega del Atalanta para sustituir a Casemiro.

«Éderson al Manchester United», publicó Moretto el sábado en X. «Los dos clubes han llegado a un acuerdo verbal y el jugador también ha acordado ya los términos del contrato».

Solo faltan detalles; se espera el acuerdo final en días.

Moretto no menciona la cifra del traspaso, aunque la prensa inglesa habla de entre 45 y 50 millones de euros. Transfermarkt valora al jugador, con un año de contrato, en cuarenta millones.

Con Brasil ha jugado tres partidos y, antes de llegar al Atalanta en 2022 procedente del Salernitana, vistió las camisetas de varios clubes brasileños. En Bérgamo ha disputado 180 encuentros, con 16 goles y 6 asistencias.

Hace un año ya se le vinculó con los ‘red devils’, y clubes como Real Madrid, Manchester City, Atlético de Madrid y Juventus también mostraron interés, aunque entonces la operación no se concretó.

Esta vez sí se concretará. En el Manchester United, Éderson deberá hacer olvidar a su compatriota Casemiro, quien este verano se marchará gratis tras cuatro años en el club.