El Manchester United ficha por sorpresa a un internacional belga con 90 partidos a sus espaldas

El Manchester United ficha a Youri Tielemans, según The Athletic y Fabrizio Romano. Los Red Devils pagarán 41 millones de euros de cláusula al Aston Villa.

Durante semanas se habló del fichaje del centrocampista del Atalanta, Ederson, pero el viernes se canceló de forma repentina.

En su lugar, el United reaccionó rápido y fichó a Andrey Santos del Chelsea por 60 millones.

Pese a todo, el club siguió buscando opciones y alcanzó un acuerdo verbal con Tielemans, por quien abonará la cláusula de rescisión.





El belga, de 29 años, brilló en el Mundial con dos goles, incluido el 3-2 ante Senegal en octavos.

Llegó al Villa en 2023 procedente del Leicester por 45 millones y ha disputado 90 partidos con Bélgica.

En la Premier League ha jugado 244 partidos, con 26 goles y 39 asistencias.