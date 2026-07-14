Youri Tielemans, de 29 años, llega al Manchester United procedente del Aston Villa por 41 millones de euros, la totalidad de su cláusula de rescisión.

El club inglés había acordado fichar a Éderson del Atalanta, pero la operación se canceló tras el reconocimiento médico del brasileño. Entonces cambió de objetivo.

Entonces se fijó en Tielemans, quien acababa de brillar con Bélgica en el Mundial hastaque una lesión lo apartó del partido contra España.

Pese a ese contratiempo, el diestro de Sint-Pieters-Leeuw muestra ahora su alegría: «Es difícil describir lo orgulloso que estoy de unirme al Manchester United», afirma en los canales oficiales del club.

«Fichar por un club tan especial es una sensación increíble; es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol por primera vez».

«He tenido el privilegio de saborear el éxito en este deporte y eso no ha hecho más que aumentar mi determinación por alcanzar nuevas metas».

«Todos en el club tenemos claro que queremos ganar los títulos más importantes en los próximos años», concluye.

El director técnico Jason Wilcox celebra su fichaje: «Youri ha sido, de forma constante durante los últimos siete años, uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League».

«Tiene todas las cualidades técnicas, la ambición y la mentalidad para triunfar en el Manchester United. Youri destaca por su regularidad y aportará serenidad, creatividad y liderazgo a nuestra plantilla».

«Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador con su influencia y experiencia, tanto en el campo como en el vestuario, mientras seguimos construyendo un equipo preparado para luchar por los títulos más importantes», afirmó Wilcox.

Tielemans es el tercer fichaje del Manchester United este verano: Karl Darlow llega libre del Leeds United para ser el tercer portero, y Andrey Santos, procedente del Chelsea, aportará más opciones en el centro del campo.



