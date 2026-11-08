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El Manchester United tuvo un inicio desastroso en su partido de la Premier League contra el Aston Villa y estableció un nuevo récord del club: nunca antes había llegado a estar dos goles por detrás tan pronto en esta competición. El equipo de Michael Carrick quedó aturdido en Old Trafford cuando el conjunto visitante marcó dos veces en los primeros cuatro minutos.

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El Manchester United, atónito ante dos goles en rápida sucesión del Aston Villa

La difícil temporada del Manchester United tocó un nuevo fondo el domingo, cuando el equipo se vino abajo en los primeros compases de su encuentro de la Premier League contra el Aston Villa. La afición de Old Trafford contempló incrédula cómo los hombres de Carrick perdían por 2-0 cuando solo habían transcurrido tres minutos y 42 segundos, el déficit de dos goles más rápido de la historia del club en la Premier League.

El anterior récord de un comienzo tan desastroso se registró contra el Nottingham Forest en agosto de 2023. En aquella ocasión, el United perdía por 2-0 a los tres minutos y 47 segundos, también en Old Trafford.

Los errores defensivos condenan al equipo de Carrick

El ambiente en el estadio se volvió hostil casi de inmediato mientras el equipo local sufría para hacer frente a la intensidad del Villa. Los directivos del club Omar Berrada y Jason Wilcox fueron vistos en la grada visiblemente descontentos con lo que estaba ocurriendo, según informó The Sun. Sus expresiones reflejaban la frustración de los aficionados, que solo han visto ganar a su equipo uno de sus nueve primeros partidos de liga esta temporada.

El Villa tardó menos de dos minutos en abrir el marcador por medio del extremo brasileño de 20 años Alysson, que dispuso de demasiado espacio por la derecha antes de marcar con un disparo entre las piernas del portero Senne Lammens. La situación empeoró rápidamente para los locales cuando la defensa del United volvió a venirse abajo poco después: Lammens no logró despejar otro remate del Villa y dejó el balón directamente en el camino del exdelantero del Chelsea Nicolas Jackson, que dobló la ventaja de los visitantes y dejó atónito a Old Trafford.

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El Villa aprovecha los fallos del United para recuperar el control

Pese al desconcierto de su comienzo, el United logró volver a meterse en el partido antes del descanso. Boubacar Kamara cometió una falta sobre Matheus Cunha dentro del área, lo que permitió a Bruno Fernandes transformar el penalti. Después, Youri Tielemans consiguió igualar el marcador para los locales y dio un atisbo de esperanza a Old Trafford.

Sin embargo, cualquier optimismo se desvaneció rápidamente al inicio de la segunda parte, cuando el Aston Villa volvió a aprovechar las debilidades defensivas del United. Los visitantes marcaron dos veces en los ocho primeros minutos tras la reanudación: John McGinn transformó un penalti antes de que Leon Goretzka restableciera y ampliara el control del Villa sobre el partido.

La lucha por la permanencia sigue cuesta arriba

El Manchester United llegó al partido en 19.ª posición y necesita desesperadamente puntos para alejarse de la zona baja de la tabla, después de haber logrado una sola victoria en la Premier League en toda la temporada: el triunfo contra el Ipswich Town en agosto.