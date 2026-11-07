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La búsqueda de entrenador del Manchester United ha dado un nuevo giro: según las informaciones, los dirigentes del club han puesto la mirada en la Bundesliga para encontrar un posible sucesor de Michael Carrick. Aunque Eddie Howe llegó a ser considerado uno de los principales candidatos para ocupar el banquillo de Old Trafford, ahora se cree que la directiva encabezada por INEOS estudia opciones menos convencionales en Alemania.

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Surgen dudas sobre Howe mientras Hoeness suena para el United

Carrick sigue bajo una intensa presión tras un pésimo inicio de la temporada en las competiciones nacionales. El actual entrenador del United mantuvo su puesto después de las reuniones de crisis provocadas por la contundente derrota por 0-3 en casa ante el Bournemouth, aunque una oportuna remontada en la Champions League contra la Roma ha aliviado brevemente la presión.

Varios entrenadores de renombre han sonado como posibles sustitutos, entre ellos Antonio Conte, Julian Nagelsmann y el exentrenador del Newcastle Eddie Howe. Sin embargo, según The Independent, los dirigentes de Old Trafford no están convencidos con Howe y han centrado su atención en Sebastian Hoeness, el cotizado entrenador del Stuttgart.

El United busca una solución definitiva

La directiva del United quiere romper un ciclo habitual en Old Trafford. Si finalmente destituye a Carrick, el director de fútbol Jason Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada están decididos a nombrar a un entrenador permanente en lugar de recurrir a otra solución provisional, según Sky Sports.

Los nombramientos a corto plazo han sido recurrentes en Mánchester: Ole Gunnar Solskjaer y Ralf Rangnick asumieron anteriormente el cargo para cubrir vacantes. El propio Carrick ejerció de entrenador interino durante la segunda mitad de la campaña anterior antes de hacerse cargo del equipo. Apostar por Hoeness encajaría con la estrategia más amplia del club y repetiría el enfoque seguido con Ruben Amorim: buscar a un entrenador en ascenso que haya logrado reconstruir un equipo en dificultades.

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El ascenso de Hoeness y la lucha de Carrick por conservar el puesto

La reputación de Hoeness como entrenador se ha disparado en Alemania en los últimos años. Desde que se hizo cargo en 2023 de un Stuttgart amenazado por el descenso, el técnico de 44 años ha protagonizado una notable transformación, con clasificaciones para la Champions League y un título de la Copa de Alemania.

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Mientras INEOS evalúa sus opciones a largo plazo, Carrick lucha por conservar el puesto y cree que la reciente victoria europea puede servir de impulso. «Fue una noche fantástica, considerada de forma aislada», explicó Carrick tras la victoria ante la Roma. «Fue una buena noche para todos nosotros, pero todavía no hemos conseguido nada. Es un momento que debemos aprovechar para seguir adelante».

Carrick también destacó los buenos tramos de juego contra el Chelsea como prueba de que el equipo está progresando. «Cuando vuelves a ver el partido, la primera parte no fue tan mala», añadió. «Estamos dando señales de mejora, sin duda, y tenemos que seguir por ese camino».

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Le espera una prueba crucial ante el Aston Villa

El United vuelve a jugar en la Premier League el domingo contra el Aston Villa en un partido que podría decidir el futuro de Carrick. Un resultado positivo daría al entrenador un tiempo valioso y una base para aprovechar el impulso de la victoria europea. Por el contrario, otra derrota en las competiciones nacionales podría obligar a la directiva a tomar una decisión y acelerar su interés por Hoeness para iniciar una nueva era en Old Trafford.