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El Manchester United despide a Michael Carrick con efecto inmediato

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Michael Carrick ya no es el entrenador del Manchester United, según informó Fabrizio Romano este jueves por la mañana. El club ya ha confirmado el despido del técnico de 45 años debido al decepcionante inicio de temporada.

El despido de Carrick llevaba tiempo en el aire. Su sucesor también parece estar decidido: Mauricio Pochettino deberá enderezar el rumbo del Manchester United.

Carrick dirigía al equipo en Old Trafford con un contrato permanente desde el inicio de esta temporada. La temporada pasada llevó al club, como interino, a un meritorio tercer puesto en la Premier League.

Esta temporada, sin embargo, al Manchester United le están yendo muy mal las cosas. Tampoco ha habido mejoría en las últimas semanas.

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El gigante inglés ocupa actualmente el decimoctavo puesto de la Premier League, en zona de descenso. En la Champions League, el Manchester United es decimoséptimo entre los 36 equipos.

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Poco después de la exclusiva de Romano llegó la confirmación oficial del Manchester United. The Red Devils tienen desde hace algún tiempo un acuerdo personal con Pochettino, pero el comunicado no dice nada al respecto.

Pochettino tiene contrato con la federación estadounidense hasta mediados de 2030, pero cuenta con una cláusula de rescisión de unos nueve millones de euros.

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Por eso, se espera que el Manchester United pueda resolverlo todo muy rápidamente. Pochettino podría debutar como entrenador del club el 22 de noviembre, frente al Liverpool en Anfield.

Carrick puede buscar un nuevo reto. Anteriormente dirigió al Middlesbrough en la segunda categoría de Inglaterra.