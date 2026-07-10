El Manchester United descarta el fichaje millonario de Éderson; el Atalanta, indignado

El fichaje de Éderson por el Manchester United se ha frustrado. El club inglés ya había acordado con el jugador y el Atalanta, pero supuestos problemas en el reconocimiento médico han cancelado el trato. El Atalanta está indignado y asegura que no hay lesión.

A principios de junio se conoció que ambos clubes habían acordado un traspaso de 40,5 millones de euros, con bonus hasta 45 millones.

El jugador, que ya había acordado su fichaje, esperaba ser presentado en Old Trafford.

La presentación se retrasó cuando fue convocado a la selección brasileña para sustituir al lesionado Wesley França en el Mundial.

Tras la eliminación de Brasil ante Noruega, Éderson se sometió a dos baterías de pruebas médicas con el United.

Tras esos exámenes, el United canceló el fichaje. La decisión ha provocado la ira del Atalanta, que insiste en que el jugador está sano.

El club subraya que fue convocado para la Seleção. «El Atalanta está convencido de que Éderson está al cien por cien», escribe Fabrizio Romano.

Varios medios apuntan ahora a que Manu Koné, estrella de Francia en el Mundial y ya cotizado en la Serie A, podría ser la razón de la frustración del acuerdo. El centrocampista de 26 años podría reportar a la AS Roma unos 60 millones de euros.