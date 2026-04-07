El Manchester United da a conocer una gran noticia sobre el futuro de Harry Maguire

Harry Maguire renueva por un año más con el Manchester United. El club inglés ha anunciado este martes por la mañana que el defensa, de 33 años, ha firmado un nuevo contrato.

El contrato anterior de Maguire expiraba al final de esta temporada. Ahora se queda hasta mediados de 2027, con opción a una temporada más.

A través de la página web del Manchester United, Maguire ha reaccionado a la renovación de su contrato. «Es un gran honor representar al Manchester United. Es una responsabilidad de la que mi familia y yo nos sentimos orgullosos cada día».

«Estoy muy contento de poder prolongar mi estancia en este fantástico club hasta al menos ocho temporadas y de poder seguir jugando ante nuestra maravillosa afición para crear juntos aún más momentos fantásticos», afirma el 66 veces internacional con Inglaterra.

Maguire espera con ilusión la próxima temporada. «Se nota la ambición y el potencial de esta prometedora plantilla. La determinación de todo el club por luchar por los grandes títulos es evidente para todos y tengo plena confianza en que nuestros mejores momentos juntos aún están por llegar».

El Manchester United fichó a Maguire en 2019 por más de 87 millones de euros procedente del Leicester City. A día de hoy, suma 266 partidos oficiales.

Maguire ganó la FA Cup y la Copa de la Liga con el Manchester United. Sin embargo, en los últimos años también ha atravesado momentos muy bajos.