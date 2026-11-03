Compartir Sigue a GOAL en Google

El Manchester United se ha sumado a Paris Saint-Germain, Arsenal y Liverpool en la pugna por seguir de cerca al centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios de cara a los mercados de fichajes de 2027. Los responsables de Old Trafford hicieron una primera consulta por el internacional español de 23 años tras verlo marcar contra el United recientemente en Europa.

Anuncios

El Manchester United realiza una primera consulta

Según TEAMtalk, el United aprovechó su reciente visita al Metropolitano en la Champions League para recabar información sobre el centrocampista, que ha disputado cuatro partidos con España. Barrios llamó la atención de los responsables del club inglés al abrir el marcador a los 49 segundos en la victoria por 2-0 del Atlético ante el equipo de la Premier League. Aunque todavía no han comenzado las conversaciones formales, el club inglés estudia un posible fichaje mientras evalúa sus opciones a largo plazo para el centro del campo.

Los grandes de Europa se interesan por el talento español

Barrios se formó inicialmente en la cantera del Real Madrid antes de pasar al otro lado de la ciudad en 2017. Desde su debut en octubre de 2023, ha disputado 151 partidos con el primer equipo y se ha consolidado a las órdenes de Diego Simeone gracias a su combinación de disciplina defensiva y capacidad para incorporarse al ataque.

El Paris Saint-Germain es considerado actualmente el aspirante mejor situado para poner a prueba la determinación del Atlético. Se sabe que Luis Enrique, su entrenador, es un gran admirador del jugador y no se descarta por completo que el club intente ficharlo en invierno.

Mientras tanto, el informe señala que Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, también valora las características de su compatriota, aunque el Chelsea prioriza en su lugar el fichaje en enero del centrocampista del Bournemouth Alex Scott.

Anuncios Anuncios

También en Inglaterra, Arsenal y Liverpool siguen su evolución, mientras que el Manchester City ya había mostrado interés anteriormente.

Related Topics

Una enorme cláusula de rescisión protege al Atlético

Arrebatarle al dinámico centrocampista al club de la capital española será extremadamente difícil dada su situación contractual. Barrios se comprometió recientemente con el Atlético hasta junio de 2030 mediante un contrato que incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (418 millones de libras/561 millones de dólares).

Aunque no se espera que ningún pretendiente abone esa cantidad, el acuerdo otorga al club de LaLiga el control total sobre la valoración del jugador. La directiva considera al futbolista de 23 años una pieza fundamental de la plantilla de Simeone y no desea autorizar su salida salvo que reciba una oferta extraordinaria.

Anuncios

Una oferta en verano parece más realista

Dada la firme postura del Atlético y la enorme inversión necesaria para iniciar negociaciones, un traspaso durante el próximo mercado de enero sigue siendo muy improbable. Por ahora, todo apunta a que Barrios seguirá siendo una pieza central en los planes de Simeone en Madrid durante el resto de la temporada. Sin embargo, el interés podría intensificarse el próximo verano si el United decide renovar su centro del campo tras una actividad más modesta en el anterior mercado de fichajes.