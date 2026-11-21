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El Manchester United competirá con el Tottenham Hotspur por Igor Matanovic, delantero del Friburgo valorado en 50 millones de libras, en el mercado de enero. Mientras tanto, Richarlison, atacante de los Spurs que ha perdido protagonismo, se acerca a una salida por 10 millones de libras tras despertar de nuevo el interés del Trabzonspor turco.

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Un club de la Superliga turca retoma su interés

Según The i Paper, el Tottenham está dispuesto a aceptar unos 10 millones de libras por Richarlison, que está abierto a marcharse a la Superliga turca . El interés que mostraron en verano el Vasco da Gama, el Trabzonspor y su antiguo club, el Everton , se frenó por «obstáculos económicos». Excluido de la plantilla de 25 jugadores de Roberto De Zerbi y visto por última vez jugando con el equipo sub-21 en el Jersey Mike's Trophy, ahora está a la espera de conversaciones sobre el salario y la posibilidad de ser titular con regularidad.

Los problemas en ataque obligan a buscar refuerzos

Aunque la decisión de dejar fuera al brasileño no fue de De Zerbi, el técnico de los Spurs le reprochó públicamente que «a veces quiera marcharse» . Richarlison respondió compartiendo en Instagram unas declaraciones del exdelantero del Everton Duncan Ferguson, que afirmaba que «no se deja fuera a un jugador así» . Después de que Richarlison solicitara marcharse, Omar Marmoush llegó cedido por el Manchester City con una opción de compra de 60 millones de libras. Sin embargo, el egipcio solo ha marcado un gol en la Premier League esta temporada, la misma cifra que Dominic Solanke.

Esa falta de gol ha llevado al Tottenham a buscar un nuevo delantero centro para enero. Según la información, el club sigue a Matanovic, internacional croata del Friburgo, aunque el United de Mauricio Pochettino también está interesado, mientras el club alemán se prepara para pedir 50 millones de libras .

Otros objetivos también despiertan un gran interés

Si los Spurs buscan otras opciones, el medio señala que Eli Junior Kroupi vuelve a estar en condiciones de jugar tras perderse tres meses por una lesión en el pie, aunque el Arsenal, el Barcelona y el Liverpool también le siguen. Endrick, del Real Madrid, es otro nombre que vuelve a estar en el radar de los clubes de la Premier League después de disputar solo 147 minutos desde el regreso de Jose Mourinho, aunque únicamente parece posible una cesión en enero.

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Por otra parte, en el norte de Londres, a Mykhailo Mudryk, cedido por el Chelsea, aún le faltan dos semanas para estar en condiciones de jugar. El futbolista desató la polémica en un pódcast ucraniano al admitir que «quería fichar por el Arsenal» y calificar el traslado al Emirates como la operación de sus «sueños». También atribuyó su positivo en un control antidopaje a su estancia con la selección , lo que provocó que Andriy Shevchenko, máximo responsable de la federación ucraniana, le exigiera furioso una disculpa.

Regresos importantes antes del Ipswich

Mientras se perfilan los planes para el mercado de invierno, la crisis de lesiones del Tottenham empieza por fin a remitir antes de su próximo enfrentamiento con el Ipswich Town. James Maddison y Savio han vuelto a entrenarse y están disponibles, al igual que Lucas Bergvall y Destiny Udogie, aunque Mathys Tel sigue descartado. Sin que todavía se haya alcanzado un acuerdo con el Trabzonspor, el futuro de Richarlison y la búsqueda de un delantero por parte de los Spurs dominarán las conversaciones en enero.