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Mientras el Manchester United intenta pasar página de las crisis y abrir una nueva etapa bajo la dirección de su entrenador argentino, Mauricio Pochettino, el club se ha topado con un episodio insólito: un dron sobrevoló el centro de entrenamiento de Carrington y dejó al descubierto parte de la primera sesión del nuevo técnico, lo que abre interrogantes sobre la privacidad de los entrenamientos y la posible filtración de los secretos tácticos del equipo.

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No es la primera vez que la afición del Manchester United protagoniza protestas poco convencionales. Ya había recurrido a pelotas de tenis para expresar su enfado con la directiva del club y con el anterior cuerpo técnico.

¿Recuerdan la escena? Con motivo del partido de la Champions League entre el Manchester United y la Roma, el 3 de noviembre, que terminó con una inesperada victoria del United por 3-2, varios aficionados lanzaron pelotas de tenis al césped de Old Trafford en protesta contra la directiva del club y con el entonces entrenador, Michael Carrick, en el punto de mira.

Sin embargo, la protesta no quedó sin consecuencias. Según informó el portal francés «Foot Mercato», la policía detuvo a tres aficionados como sospechosos de haber lanzado las pelotas, mientras que al menos un aficionado recibió una prohibición de acceso al estadio durante tres años, la sanción máxima que permite el reglamento del club.

Desde aquel episodio, el panorama ha cambiado en Old Trafford: Carrick dejó el cargo y Pochettino asumió la dirección técnica del equipo, con la esperanza de devolver al Manchester United al buen camino.

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12 minutos que desvelan los secretos de la primera sesión

Según el diario «The Athletic», los aficionados del Manchester United pudieron ver imágenes poco habituales de los primeros pasos del técnico argentino entre bastidores, después de que el operador de un dron grabara parte del primer entrenamiento de Pochettino con el equipo y publicara un vídeo de unos 12 minutos en YouTube.

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Las imágenes muestran al técnico argentino supervisando la sesión mientras los jugadores se repartían en tres grupos sobre el terreno de juego, en tomas captadas por el dron desde distintos ángulos y distancias, lo que permitió seguir con claridad parte de los ejercicios.

Pochettino llegó a Carrington el pasado miércoles para iniciar oficialmente su etapa, tras cerrar sus compromisos con la selección de Estados Unidos, a la que dirigió en sus dos últimos partidos ante Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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El Manchester United había anunciado el nombramiento del técnico argentino el 13 de noviembre, con incorporación oficial a partir del día 18 de ese mismo mes.

El operador del dron justifica su actuación

La publicación del vídeo planteó dudas sobre la legalidad de la grabación y su posible impacto en la confidencialidad de los entrenamientos, sobre todo ante la posibilidad de que salieran a la luz detalles técnicos y tácticos de los que podrían sacar provecho los rivales.

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Según la cadena británica BBC, el operador del dron se encargó de responder a las preguntas de sus seguidores y aseguró que el espacio aéreo que rodea Carrington no está restringido y que la grabación se realizó conforme a las normas que regulan el uso de drones en el Reino Unido.

En una aclaración publicada en su canal, explicó: «Para quienes preguntan por la legalidad del asunto, el espacio aéreo no está restringido, lo que significa que cualquiera puede sobrevolarlo».

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Y añadió: «El dron permaneció en todo momento dentro del alcance visual directo y no sobrevoló a ninguna persona ni pasó cerca de nadie, así que el vuelo fue totalmente legal según las normas de la Autoridad de Aviación Civil británica».

Asimismo, aseguró que el dron lleva las marcas identificativas obligatorias y que dispone de las licencias necesarias y de un seguro de responsabilidad civil.

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En cuanto a los temores sobre una filtración de los secretos del equipo, explicó que la grabación comenzó media hora después del inicio de la sesión. Además, señaló que había otros medios de comunicación en el lugar y que las imágenes publicadas no serían necesariamente las únicas disponibles del entrenamiento.

La privacidad, a prueba antes del duelo ante el Liverpool

El dron no fue el único medio que documentó la sesión. El canal oficial del Manchester United también estuvo presente para grabar el entrenamiento y lo que ocurría entre bastidores, dentro del contenido habitual que el club publica para su afición.

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Aunque el operador del dron insiste en que cumplió las normas, las directrices de la Autoridad de Aviación Civil británica advierten contra la grabación en lugares donde las personas tienen una expectativa razonable de privacidad, como viviendas y jardines privados, ya que podría suponer una infracción de las leyes de protección de datos.

El episodio resulta aún más delicado por el poco tiempo del que dispone Pochettino para conocer a sus jugadores y aplicar sus ideas antes de su primer examen, ante el Liverpool el domingo 22 de noviembre en Anfield, en partido de la Premier League.

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Mientras el técnico argentino busca imprimir su sello cuanto antes, el dron ha ofrecido a la afición una ventana temprana a su nuevo proyecto, pero al mismo tiempo ha puesto a prueba la privacidad del Manchester United antes de uno de los duelos más exigentes del arranque de su etapa.