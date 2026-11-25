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El Manchester United ha incluido al defensa del Brentford Nathan Collins en su lista de objetivos mientras Mauricio Pochettino busca arreglar la peor defensa de las cinco grandes ligas europeas. Con un presupuesto de 50 millones de libras, según las informaciones, y algunos objetivos prioritarios cada vez más lejos, el club afronta un mercado de fichajes complicado tras la dura derrota del domingo en Anfield.

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El Manchester United apunta al central del Brentford Nathan Collins

El United ha incluido al central del Brentford Collins en su lista de objetivos defensivos de cara a la apertura del mercado de fichajes. Según talkSPORT, el club ve en este experimentado defensa de la Premier League una posible solución a los problemas en la zaga que han afectado a varios entrenadores consecutivos.

La búsqueda de refuerzos ha cobrado aún más urgencia tras la dura derrota del domingo en Anfield , donde el United encajó cuatro goles. Ese resultado dejó a Pochettino ante la peor defensa de las cinco grandes ligas europeas.

La lista de defensas cambia tras el contratiempo con Bassey

El interés del United por Collins llega cuando otras opciones defensivas parecen cada vez más difíciles de incorporar. Calvin Bassey, del Fulham, apareció la semana pasada como posible objetivo por su valiosa polivalencia en defensa. Sin embargo, según las informaciones, Bassey está ahora cerca de firmar una ampliación de contrato con el club londinense.

Ese contratiempo ha obligado al United a buscar en otra parte un central con experiencia en la Premier League. Collins, de 25 años, encaja en ese perfil tras consolidarse en el Brentford. Su trayectoria en la máxima categoría lo convierte en una opción atractiva para un equipo que necesita urgentemente estabilidad defensiva.

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Pochettino debe atender la defensa y la delantera

El sucesor de Michael Carrick afronta una tarea exigente tras hacerse cargo de un equipo con necesidades urgentes en ambos extremos del campo. Reforzar una defensa que encaja demasiados goles destaca claramente como prioridad después de recibir cuatro en Anfield.

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Pero Pochettino no puede centrarse solo en la defensa cuando se abra el mercado de fichajes. También se dice que quiere incorporar un delantero para cubrir la baja del lesionado Benjamin Sesko .

Compaginar la búsqueda de un central con la necesidad de contar con una alternativa en ataque pondrá a prueba los planes de fichajes del United. Pochettino necesitará incorporaciones acertadas para atender ambas necesidades.

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Un presupuesto ajustado complica los planes del United

Las limitaciones económicas parecen destinadas a condicionar la actividad del United en el mercado. El club mantiene su interés por Jarrad Branthwaite, del Everton, pero es probable que el defensa resulte demasiado caro dado su presupuesto de apenas 50 millones de libras, según las informaciones.

Fichar a Collins tampoco será sencillo. El jugador de 25 años tiene contrato con el Brentford hasta el verano de 2029 y también exigiría un desembolso considerable. Con un presupuesto ajustado y varias carencias que cubrir, el United afrontará decisiones difíciles cuando se abra el mercado de fichajes. Queda por ver si puede llegar a un acuerdo por Collins dentro de sus límites económicos.