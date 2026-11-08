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El Manchester United habría identificado al central del AC Milan Koni De Winter como posible sustituto de Lisandro Martinez, que atraviesa un momento complicado. El club inglés afronta una dura competencia de otros equipos de la Premier League por fichar al polivalente internacional belga mientras busca con urgencia reforzar su frágil defensa en enero.

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Se necesitan refuerzos defensivos

El Manchester United sigue de cerca al central del Milan De Winter para tratar de resolver sus crecientes problemas defensivos, según informa Caught Offisde. El Manchester United ha tenido un comienzo de temporada desastroso y actualmente ocupa un puesto de descenso en la Premier League.

Su defensa ha encajado la asombrosa cifra de 26 goles en solo 14 partidos entre todas las competiciones esta temporada. Estos pésimos números han llevado a la directiva del club a buscar activamente refuerzos inmediatos y eficaces en el mercado de enero.

Martinez ha estado muy lejos de su mejor nivel esta temporada y recientemente criticó en público la estrategia de fichajes del club. Por ello, se espera que el internacional argentino salga del equipo antes de 2027, lo que acentúa la necesidad urgente de encontrar un sustituto de garantías y a largo plazo para el centro de la defensa.

De Winter reúne las condiciones

De Winter se ha convertido rápidamente en uno de los principales objetivos tras consolidarse como una pieza fundamental de la defensa del Milan. El jugador de 24 años llegó a San Siro procedente del Genoa en 2025, pero ya ha disputado 14 partidos con el primer equipo del Milan esta temporada.

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Con su imponente estatura de 1,91 m, el internacional belga posee las cualidades físicas que, según se cree, le permitirían rendir en el fútbol inglés. Además, su versatilidad táctica aumenta considerablemente su atractivo: anteriormente también ha jugado con solvencia como lateral derecho e incluso como centrocampista defensivo.

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Pese a su creciente reputación en Europa, las informaciones apuntan a que De Winter no está presionando para salir de Italia. El Milan sigue considerando al poderoso defensa una pieza fundamental de su proyecto a largo plazo y, desde luego, no le dejará marchar por poco dinero.

Fuerte competencia en la Premier League

El Manchester United sabe perfectamente que tendrá que afrontar una dura pugna para fichar a De Winter si el Milan acaba decidiendo escuchar ofertas formales. El defensa está valorado actualmente en unos 21,4 millones de libras (25 millones de euros), lo que le convierte en una opción muy atractiva para varios clubes ingleses con importantes recursos económicos.

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Según la misma información, Liverpool y Chelsea también siguen muy de cerca la rápida progresión del belga en Italia. Ambos clubes buscan activamente defensas jóvenes y polivalentes y podrían competir con el Manchester United en una posible puja durante el mercado invernal.

La extensa lista de pretendientes de la Premier League no termina ahí, lo que pone de manifiesto el creciente interés por el jugador. Según las informaciones, Newcastle United, Tottenham, Leeds United y Brentford han enviado ojeadores para ver en acción al futbolista de la Serie A en las últimas semanas.

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La atención se centra en el Aston Villa

Por ahora, el Manchester United debe aparcar sus planes para el mercado de enero mientras prepara un partido de liga verdaderamente crucial este fin de semana. Recibirá al Aston Villa en Old Trafford el domingo por la tarde con una necesidad imperiosa de sumar tres puntos vitales en la Premier League.

El equipo de captación del club seguirá muy de cerca las actuaciones de De Winter durante las próximas semanas. Podría presentar una oferta formal en cuanto se abra oficialmente el mercado invernal al comenzar el nuevo año.