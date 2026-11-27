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En el Manchester United está pasando de todo. Aunque nada de lo que ocurre da tranquilidad a su afición, los Red Devils siguen una estrategia que sorprende día tras día a quienes siguen al equipo. Tras el cambio de entrenador, con la llegada de Mauricio Pochettino en sustitución de Michael Carrick, que hasta ahora no ha dado los resultados esperados, la directiva del club ha centrado su atención en la delicada situación de su capitán, Bruno Fernandes.

El portugués lleva tiempo sin lograr un acuerdo para renovar su contrato, que vence el 30 de junio de 2027, es decir, al final de la temporada. Después de unas declaraciones a la prensa que abrieron la puerta a una salida ya en enero, la directiva del United reaccionó de inmediato activando la cláusula unilateral incluida en el contrato, que retrasa su vencimiento hasta el 30 de junio de 2028.

LA DECISIÓN DE LA DIRECTIVA: Según informa The Athletic, la cláusula siempre había estado presente en el contrato actual del capitán portugués, pero las partes habían optado por negociar para ir más allá de esa opción e intentar alcanzar un acuerdo más importante.

Cuando Bruno Fernandes decidió rechazar la enésima propuesta del club, suspendió las negociaciones y se puso oficialmente en el mercado, el Manchester United optó por volver a recurrir a la cláusula para alejar la posibilidad de perder al jugador gratis al final de la temporada o por un precio reducido en enero.

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SIGUE EN VENTA: La situación de Bruno Fernandes, en principio, no cambia. Su traspaso sigue siendo posible. De hecho, la idea del Manchester United es tantear el mercado para obtener lo máximo posible por su venta y, después, ir a por un posible sustituto. El primer gran objetivo es Nico Paz, del Como, que ha dado a entender que regresar al Real Madrid no es su prioridad.

MILAN Y JUVENTUS, EN ITALIA: Antes de este movimiento y de la renovación, tanto Milan como Juventus se habían interesado por Bruno Fernandes. Los dos clubes italianos trabajaban para intentar llevar de vuelta al campeonato italiano al exjugador de Novara y Sampdoria, entre otros.

Ahora tendrán que negociar con el Manchester United y, inevitablemente, la operación será algo más complicada. Además del coste del traspaso, hay que tener en cuenta las elevadas pretensiones salariales del jugador nacido en 1994, que busca firmar el último gran contrato de su carrera.