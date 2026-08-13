El Manchester City va con todo a por la estrella del Chelsea de 140 millones de euros

El Manchester City quiere fichar a Enzo Fernández, del Chelsea, según informa el periodista Ben Jacobs, habitualmente muy fiable. El club lo ve como el sustituto ideal de Tijjani Reijnders, que parece encaminarse hacia Arabia Saudí.

El Manchester City, con Enzo Maresca, está inmerso en una profunda renovación de todo el centro del campo. Antes se marchó Bernardo Silva como agente libre y ahora también parecen estar cerca de firmar por otros clubes Rodri y Reijnders.

El Manchester City está en negociaciones avanzadas con el FC Barcelona por el centrocampista español, y Reijnders parece estar cerca de marcharse a Al-Qadsiah por sesenta millones de euros.

Para sustituirlos ya llegó Elliott Anderson procedente del Nottingham Forest. Por él se pagaron más de 130 millones de euros. Además, el Manchester City también está negociando con el LOSC Lille por Ayoubb Bouaddi.

Ahora, por tanto, el club también quiere incorporar a Fernández. Maresca, sucesor de Pep Guardiola, ya lo conoce de su etapa en el Chelsea y está muy encandilado con el organizador argentino.

Sin embargo, el Chelsea se mantiene firme en un precio de salida de 140 millones de euros. El Manchester City estaba dispuesto a pagar 100 millones de euros, pero si Rodri y Reijnders son vendidos, el acuerdo entre los clubes podría acelerarse rápidamente, según Jacobs.