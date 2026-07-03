El Manchester City sorprende y le arrebata al Arsenal a su objetivo de fichaje

El Manchester City fichará a Jeremy Monga, según Fabrizio Romano. El periodista italiano ya lanzó su característico «here we go». El joven de 16 años parecía ir al Arsenal, pero tras largas negociaciones los Gunners no lograron cerrar el traspaso.

Enzo Maresca, quien el lunes reemplazó a Pep Guardiola como técnico de losCitizens, habría convencido al jugador. El traspaso rondaría los 10 millones de libras.

En abril de 2023 se convirtió en el tercer jugador más joven de la historia de la Premier League, con 15 años y 271 días. La temporada pasada sumó minutos en la segunda división inglesa.

El extremo izquierdo del Leicester City acumuló 1.088 minutos en treinta partidos oficiales, marcó un gol y dio dos asistencias. Con ese tanto superó el récord de Jude Bellingham y se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Championship.

Es el tercer fichaje de Maresca tras el extremo francés Mathys Detourbet, fichado al Troyes por 25 millones de euros.

El martes llegó Elliot Anderson, fichaje récord para el club.

Anderson se convierte en el fichaje más caro de la historia del City, superando los 117,5 millones que costó Jack Grealish en 2021 y estableciéndose como el inglés más caro de la historia.







