El Manchester City se despide de Tijjani Reijnders y percibe 60 millones de euros

Tijjani Reijnders continuará definitivamente su carrera en la Saudi Pro League. Al Qadsiah confirmó la llegada del centrocampista procedente del Manchester City a través de X. Según el experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano, el importe del traspaso asciende a 61 millones de euros.

Reijnders firma por cinco temporadas con su nuevo club y, según se informa, ganará más de 100 millones de euros durante ese periodo. Superó el reconocimiento médico sin problemas, tras lo cual se firmaron los contratos.

El Manchester City se hizo con el internacional neerlandés hace un año por 55 millones de euros. El centrocampista tuvo un arranque fulgurante a las órdenes de Pep Guardiola, pero a medida que avanzó la temporada Reijnders fue sentándose cada vez más en el banquillo.

También el Nottingham Forest fue relacionado con Reijnders en el último periodo, pero Al-Qadsiah ha superado al club inglés con un traspaso de nada menos que 61 millones de euros.

Manchester City y Al Qadsiah alcanzaron recientemente un acuerdo, tras lo cual Reijnders dio luz verde al traspaso. El centrocampista ya no apareció el jueves en el entrenamiento en Inglaterra, para así excluir cualquier riesgo.

Reijnders disputó 50 partidos con el Manchester City, en los que sumó siete goles y ocho asistencias. La pasada temporada conquistó la EFL Cup y la FA Cup. El título de liga fue para el Arsenal.

El nuevo equipo de Reijnders juega el viernes contra el Ittihad Club. Parece poco probable que el fichaje millonario debute ya entonces.