El Manchester City se clasifica para la final de la FA Cup tras marcar en los últimos minutos contra un valiente Southampton

El Manchester City se clasificó para la final de la FA Cup tras vencer 2-1 al Southampton en semifinales. El equipo de la Championship se adelantó a 15 minutos del final, pero Doku y González remontaron para el City. En la final se medirá al ganador del Chelsea-Leeds United.

El City, con Reijnders y Aké de titulares, firmó una primera parte floja pese a un inicio prometedor: Reijnders, en fuera de juego, remató al poste.

Leo Scienza respondió con un golazo anulado por fuera de juego.

El City dominó la posesión sin profundidad. Con muchos cambios, el once de Guardiola no conectaba y el Southampton resistía con orden atrás.

La segunda parte fue más espectacular y comenzó con una gran ocasión para el lateral derecho Tom Fellows, que podía elegir entre pasar a Scienza o disparar él mismo. Fellows dudó demasiado y acabó viendo cómo le quitaban el balón de los pies.

El City insistió, pero la suerte no estuvo de su lado: Reijnders falló dos ocasiones claras, la segunda lamiendo el poste.

Omar Marmoush y Savinho, ex del PSV, no pudieron abrir el marcador para los Citizens, que sufrieron cuando, a un cuarto de hora del final, el marcador se puso 0-1 gracias a un magnífico disparo con efecto de Finn Azaz desde el borde del área.

Pero el City igualó enseguida: Doku remató con fortuna entre varias piernas. Poco después, Nico sentenció con un disparo lejano que batió al portero: 2-1.