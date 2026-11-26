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El Manchester City ha recibido novedades importantes sobre los plazos de su apelación contra una serie de cargos financieros de la Premier League. Mientras prepara un duelo decisivo ante el Arsenal, rival en la lucha por el título, la batalla legal que libra fuera del campo se acerca a un momento crítico que podría definir su futuro.

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La apelación del City se verá en diciembre

Tras el fallo de octubre que lo declaró culpable de 114 infracciones financieras de la Premier League , el Manchester City afronta una audiencia decisiva antes de Navidad. Una comisión independiente dictaminó que el club utilizó contratos comerciales «ficticios» para ocultar más de 830 millones de libras de financiación entre 2009 y 2018, al tiempo que hizo «esfuerzos concertados para impedir y entorpecer» la investigación.

El City negó haber cometido irregularidades y apeló de inmediato . En un principio se esperaba una resolución a comienzos de 2027, pero Stefan Borson, exasesor financiero del club, cree que habrá una respuesta mucho antes.

Borson prevé que la audiencia termine antes de Navidad

En declaraciones a Football Uncensored, junto a Piers Morgan y Simon Jordan, Borson expuso el calendario previsto para la audiencia y el interés de la liga en que el caso se resuelva con rapidez:

«Nos dicen que será a mediados de diciembre», afirmó Borson. «Por cómo caen los días, es probable que empiece el 12. Parece que durará entre cinco y diez días y, por tanto, terminará antes de Navidad. Después esperaremos la decisión. Normalmente, esa decisión llevaría bastante tiempo.

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«Sospecho que la Premier League quiere acelerar el proceso para obtener una decisión y poder celebrar después la audiencia sobre las sanciones y resolver la apelación contra ellas, que será inevitable en cualquier caso, antes de que termine la temporada. Así podría sancionar al City y castigarlo esta misma temporada».

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Por qué la Premier League quiere evitar nuevos litigios

Si la apelación fracasa, el City podría recibir una multa, una deducción de puntos o incluso ser expulsado de la Premier League. Borson cree que ambas partes probablemente han llegado a un acuerdo sobre el calendario para evitar nuevas disputas procesales, pese a los cambios en el reglamento introducidos al comienzo de la temporada.

«En el reglamento publicado al comienzo de la temporada cambiaron las normas y se estableció un calendario acelerado», explicó. «En cualquier caso, un asunto y una apelación como los del City nunca encajarían en el calendario estándar. Creo que lo más probable es que las partes hayan acabado acordando algún tipo de calendario, lo que impediría al City cuestionar el proceso en el futuro.

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«Lo último que quiere la Premier League es darle al City otro motivo para emprender acciones legales al amparo de la Regla X o por otra vía y alegar que todo el proceso de apelación fue injusto: que no solo tenía defectos el procedimiento anterior, sino que tampoco tuvo una apelación justa. Si eso ocurre, volvemos al punto de partida».

Aumenta la presión en la lucha por el título antes del duelo ante el Arsenal

En el campo, las aspiraciones del City al título han sufrido un duro golpe. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido tres de los cuatro más recientes en la Premier League.

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El encuentro del domingo ante el Arsenal cobra ahora una enorme importancia. Erling Haaland ya lo ha calificado como «el partido más difícil de la temporada» para el City , que intentará frenar su caída antes de la audiencia de diciembre.