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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Jonathan van Haaster
Traducido por

El Manchester City puede considerarse afortunado por su trabajada victoria en Alemania

RB Leipzig vs Manchester City
RB Leipzig
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El Manchester City logró el miércoles por la noche una victoria muy trabajada en la Liga de Campeones. En su visita a Alemania, el RB Leipzig no fue en absoluto inferior, pero los ingleses se mostraron mucho más eficaces y se llevaron los tres puntos al Etihad gracias al gol de la victoria de Erling Braut Haaland en los últimos minutos: 2-3.

La primera ocasión clara del partido fue para Rayan Cherki. El mediapunta remató justo fuera tras un magnífico pase de Enzo Fernández hacia la portería del equipo del este de Alemania.

Por un momento, Gianluigi Donnarumma estuvo a punto de encajar un gol de lo más desafortunado al despejar mal un potente disparo de Antonio Nusa. Para su gran alivio, el balón acabó por muy poco en el techo de su portería.

En cualquier caso, esa acción dio confianza al Leipzig. El equipo de Martin Demichelis volvió a estar cerca de adelantarse con un potente disparo lejano de Christoph Baumgartner y, además, se mostró muy sólido en defensa. Al City le costó mucho superar el muro alemán.

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Fue significativo, por tanto, que el City se pusiera por delante en el Red Bull Arena gracias a un gol en propia puerta. Un pase en profundidad de Fernández llegó al lado izquierdo del área, donde Nico O’Reilly centró de primeras y Castello Lukeba, en una acción inexplicable, introdujo el balón en su propia portería.

El Leipzig merecía más que ir por detrás y logró igualar el marcador poco después del descanso. Donnarumma realizó primero una gran parada, estirándose para detener un potente disparo de Baumgartner, pero poco después marcó el equipo local. Donnarumma esperaba el centro de Baku, que se dio cuenta de ello y sorprendió por completo al italiano por el palo corto: 1-1.

El Leipzig también estuvo muy cerca del 2-1 por medio de Ezechiel Banzuzi, exinternacional de la selección sub-21 de Países Bajos, pero su remate se marchó por centímetros junto al poste. En una segunda mitad apasionante, el City castigó rápidamente ese fallo con un certero cabezazo de Fernández tras un pase de Iliman Ndiaye.

Sin embargo, el City no pudo disfrutar mucho tiempo de esa ventaja. Nusa, el gran protagonista de la primera mitad, remató con la izquierda un pase de Christopher Nkunku y colocó el balón en el palo largo, lejos del alcance de Donnarumma. Aun así, el City acabaría llevándose la victoria. Haaland se lanzó al suelo para rematar un centro de Elliott Anderson en el segundo palo: 2-3.

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