El Manchester City podría perder, además de Rodri, a un centrocampista de 60 millones

El Newcastle United habla con el Manchester City sobre un posible traspaso de Nico González. Así lo informa este martes el periodista David Ornstein de The Athletic. Todavía no se está hablando de cantidades de traspaso por el centrocampista español.

El técnico Matthias Jaissle vio cómo Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) y Bruno Guimarães (Arsenal) se marchaban este verano. Por ello, el Newcastle United busca refuerzos para el centro del campo, poco antes de que arranque la nueva temporada de la Premier League.

Según Ornstein, el Newcastle United ha identificado, además de González, varias opciones más. Está por ver si y cuándo se presentará una oferta inicial al Manchester City.

González dio el salto en febrero de 2025 del FC Porto al Manchester City por 60 millones de euros. En su primera temporada completa a las órdenes de Pep Guardiola, disputó 41 partidos, aunque tras el cambio de año solo fue titular dos veces en la Premier League.

El centrocampista pretendido por el Newcastle United saltó al campo el domingo en la recta final con el Manchester City. El segundo clasificado de la pasada temporada perdió de forma bastante clara por 3-0 ante el campeón Arsenal en el duelo por la Community Shield.

González subrayó a principios de este mes que no tenía problemas con su papel de suplente en el Manchester City. Además, expresó su deseo de seguir en el club, donde todavía le quedan dos años de contrato. El centrocampista es, por cierto, un producto de la cantera del FC Barcelona.

El Newcastle United ya ha incorporado este verano a seis jugadores. Eso incluye a Sean Steur, que fue sacado del Ajax por un máximo de 27 millones de euros.

El Manchester City anunció este martes que Rodri se marcha definitivamente al Barcelona. El campeón del mundo español dejará en las arcas del gran club inglés hasta 75 millones de euros.