El Manchester City sufrió este sábado su tercera derrota consecutiva en la Premier League. El equipo dirigido por Enzo Maresca no pudo sobreponerse al fulgurante inicio del Nottingham Forest y perdió por 3-1. Precisamente el exdelantero del City Liam Delap fue decisivo en la victoria del Forest con dos goles. El City está ahora a seis puntos del líder, el Arsenal, y el Brighton podría desplazarlo al tercer puesto este fin de semana. El Forest asciende a la decimosexta posición, lo que deja al Manchester United, con un partido menos, en la decimoctava plaza.

Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando el Forest abrió el marcador, en gran parte gracias a Jair Cunha. El defensa brasileño le robó el balón a un Josko Gvardiol desprevenido y avanzó con confianza hacia el área antes de batir a Gianluigi Donnarumma con un disparo raso: 1-0.

El Forest dominaba y seguía atacando. Xaver Schlager desbarató una ofensiva del City y le pasó el balón a Delap, que llegaba en carrera. Sin oposición, el delantero avanzó hasta el área y soltó un disparo demoledor. Donnarumma volvió a quedarse sin opciones: 2-0.

El City mejoró hacia el final de la primera parte y pareció acercarse al 2-1 cuando Erling Braut Haaland quedó solo ante Matz Sels. El noruego regateó al portero, pero el destacado Cunha despejó su remate justo antes de que cruzara la línea de gol. Instantes después, Sels atrapó una volea de Elliott Anderson.

En la segunda parte, el City volvió pronto a meterse en el partido. Un ataque por la izquierda parecía frustrado, hasta que el balón suelto cayó justo delante de Cherki. El francés conectó un espectacular disparo de zurda a bote pronto que entró con fuerza por la escuadra: 2-1. Poco después, Doku también rozó el empate con un remate al poste.

El City apretó con insistencia, aunque Haaland no tenía su día y un saque de esquina se estrelló directamente en el poste. En el otro extremo, el Forest tampoco tuvo fortuna cuando un disparo desviado de Ryan Yates golpeó la parte superior del larguero, por encima de un aliviado Donnarumma.

Justo cuando el City volvía a apretar, el Forest marcó el 3-1 con un contraataque de manual. Morgan Gibbs-White avanzó y asistió a Delap, que había acompañado la jugada. El delantero remató con fuerza y el balón entró tras golpear la cara interna del poste, desatando la euforia en el City Ground: 3-1.