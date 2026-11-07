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Erling Braut HaalandGetty
Jonathan van Haaster
Traducido por

El Manchester City pierde su tercer partido consecutivo: el Manchester United cae a puestos de descenso

Nottingham Forest vs Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
Premier League

El Manchester City sufrió este sábado su tercera derrota consecutiva en la Premier League. El equipo de Enzo Maresca no logró sobreponerse al fulgurante inicio del Nottingham Forest y cayó por 3-1. Precisamente Liam Delap, exdelantero del City, fue decisivo en la victoria del Forest con dos goles. El City está ahora a seis puntos del líder, el Arsenal, y el Brighton puede relegarlo al tercer puesto este fin de semana. El Forest sube a la decimosexta posición, lo que deja al Manchester United, con un partido menos, en la decimoctava plaza.

Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando el Forest abrió el marcador, en gran medida gracias a Jair Cunha. El defensa brasileño le robó el balón a un despistado Josko Gvardiol y avanzó con confianza hacia el área antes de batir a Gianluigi Donnarumma con un disparo raso: 1-0.

El Forest dominaba y seguía atacando. Xaver Schlager desbarató una jugada del City y pasó el balón a Delap, que arrancó en carrera, avanzó sin oposición y, al llegar al área, soltó un disparo demoledor. Donnarumma volvió a quedarse sin opciones: 2-0.

El City mejoró hacia el final de la primera parte y pareció cerca del 2-1 cuando Erling Braut Haaland se plantó solo ante Matz Sels. El noruego regateó al portero, pero el destacado Cunha despejó su remate justo antes de que cruzara la línea de gol. Poco después, Sels atrapó una volea de Elliott Anderson.

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En la segunda parte, el City volvió pronto a meterse en el partido. Un ataque por la izquierda parecía frustrado hasta que el rechace cayó perfecto para Cherki. El francés conectó un magnífico zurdazo a bote pronto que entró con fuerza por la escuadra: 2-1. Poco después, Doku también rozó el empate con un disparo al poste.

El City intensificó claramente su ofensiva, aunque Haaland no tenía su día y un saque de esquina se estrelló directamente en el poste. En la otra portería, el Forest tampoco tuvo suerte cuando un disparo desviado de Ryan Yates cayó sobre la parte superior del larguero, por encima de un aliviado Donnarumma.

Justo cuando el City volvía a apretar, el Forest puso el 3-1 con un contraataque de manual. Morgan Gibbs-White avanzó y asistió a Delap, que lo había acompañado en la carrera. El delantero remató con fuerza y el balón entró tras golpear la cara interior del poste, desatando la euforia en el City Ground: 3-1.

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