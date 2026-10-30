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El Manchester City sigue esperando su primera victoria en la Liga de Campeones femenina de esta temporada después de encajar el gol del empate en el minuto 88 ante el Paris Saint-Germain en el Joie Stadium, el jueves por la noche. Aunque el equipo de Andree Jeglertz continúa invicto en todas las competiciones esta temporada, ha empatado sus tres primeros partidos europeos.

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Un gol en los últimos minutos priva de la victoria al equipo local

La delantera jamaicana Shaw parecía haber asegurado los tres puntos para el equipo inglés en los últimos minutos al transformar un penalti desde los 11 metros, cometido por Griedge Mbock Bathy. Sin embargo, el conjunto francés respondió de inmediato con un contraataque que desarboló la defensa local. Gilbert batió con calma a la portera Ayaka Yamashita a falta de dos minutos para el final y rescató un punto.

El equipo visitante frustra a un City sin acierto

Antes de los goles de los últimos minutos, la fría noche de Manchester había dejado un partido con poca acción: el PSG frenó durante largos periodos al equipo local sin generar demasiado peligro en ataque.

El City dispuso de las ocasiones más claras en una primera parte discreta. Shaw disparó fuera desde la frontal del área y varios remates de cabeza en jugadas a balón parado tampoco encontraron portería.

Tras el descanso, la capitana visitante Sakina Karchaoui envió una falta ligeramente por encima del larguero. Después, la portera Oliwia Peda desvió a córner un potente disparo de Shaw y la delantera cabeceó fuera otro centro.

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El entrenador, orgulloso pese al empate

Aunque encajar el empate tras adelantarse en los últimos minutos dejó frustrado al City, el equipo ha superado las pruebas más difíciles de su calendario en la fase de liga sin conocer la derrota. Llegó al duelo del jueves con dos puntos en sus dos primeros partidos.

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Al valorar después la actuación de su equipo, el entrenador del City, Jeglertz, declaró a BBC Two: «Tengo sensaciones encontradas. Creo que la actuación es muy buena, jugamos un gran partido, creamos ocasiones de gol y, en general, controlamos el encuentro de principio a fin. Creo que hubo momentos en la primera parte en los que fueron un poco mejores que nosotros.

«Pero, por supuesto, acabas encajando un gol al final del partido y eso se te queda un poco grabado. Es una decepción, pero, en conjunto, lo que hemos hecho hoy demuestra el nivel que tenemos».

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Un calendario favorable refuerza las opciones de clasificación

Con tres puntos a mitad de la fase de liga, el equipo de Jeglertz aún tiene trabajo por delante para garantizar su pase a las eliminatorias. Sin embargo, el City partirá como claro favorito en los tres partidos europeos que le quedan, ante el Inter de Milán, el BK Hacken y el Austria Wien. Si convierte su buen juego en victorias gracias a una mayor eficacia en esos encuentros, debería asegurarse cómodamente un puesto en la siguiente fase.