El Manchester City incluye a la estrella senegalesa en su preselección

El Manchester City se ha unido a la puja por fichar al joven delantero senegalés Ibrahim M'Baye, del PSG, en este mercado de verano, ante el interés de varios clubes europeos.

Mbaye, de 18 años, es uno de los talentos más prometedores de Europa y ya ha destacado con el PSG y Senegal.

Informes previos lo vinculaban con la Premier League, donde Tottenham y Aston Villa también muestran interés, aprovechando su deseo de salir del club parisino.

Tampoco se limitó el interés a Inglaterra: Leipzig y Borussia Dortmund, conocidos por impulsar jóvenes talentos, también lo vigilan.

Mbaye ha jugado 42 partidos con el PSG, marcando 4 goles y dando 4 asistencias, lo que lo consolida como uno de los extremos más prometedores de Europa.

Según Foot Mercato, el City lo incluye en su lista de fichajes para reforzar el ataque tras varias salidas.

La necesidad de fichajes se acentúa tras la marcha de Bernardo Silva al Real Madrid y los rumores sobre una posible salida de Savinho.

Aunque no fue titular con Senegal en el Mundial 2026, disputó 160 minutos en cuatro partidos y mostró un nivel notable.

Su mejor momento llegó ante Francia, cuando lideró la remontada que acabó 3-1 tras regatear a Theo Hernández y marcar con un potente disparo.

El PSG no se opone a su venta si llega una oferta adecuada, ya que varios clubes de Inglaterra y Alemania también lo siguen, según «Foot Mercato».