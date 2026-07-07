El Manchester City avanza con calma pero con pasos firmes para remodelar su plantilla antes del inicio de la nueva temporada. En los últimos días ha cerrado fichajes, recuperado talentos, planificado refuerzos y gestionado salidas, lo que define el contorno de su nuevo proyecto.

El club ha anunciado un acuerdo con el Nottingham Forest para fichar a Elliot Anderson, aunque ambos equipos se han limitado a emitir breves comunicados, ya que el jugador, de 23 años, está con la selección inglesa en el Mundial. Se espera un comunicado oficial tras su regreso a Mánchester.

Además, negocia la vuelta del portero de la cantera Pierce Charles, cedido al Sheffield Wednesday en 2022. El guardameta, de 20 años, podría ser el segundo portero si James Trafford, seguido por varios clubes importantes, abandona el club.

Según «The Athletic», el City superó al Arsenal en la puja por el joven talento inglés Jeremy Monga, de 16 años, procedente del Leicester. Aunque el Arsenal parecía favorito, el City irrumpió en el último momento y ofreció 10 millones de libras por adelantado, más 2,5 millones en variables.

Esta semana se cedió al joven portero Ollie Watmough al Stockport, con la idea de volver a convocarlo para la gira de pretemporada en Hong Kong y Corea del Sur a principios de agosto. Trafford se perderá la gira por compromisos con la selección inglesa, así que el City quiere más opciones bajo palos. Watemoff volverá a Stockport tras la concentración.

¿Cree el City que Munga está listo para el primer equipo?

Por ahora la respuesta es no: el pago inicial de 10 millones refleja la confianza en su talento futuro, no su preparación actual.

Podría tener minutos en las copas nacionales, pero su participación habitual sería una sorpresa. Si el City traspasa a varios jugadores este verano, no los reemplazará a todos: dará oportunidad a jóvenes como Monga para cubrir bajas.

El objetivo es mantener una plantilla con profundidad, y Monga podría tener minutos si llega una crisis de lesiones; por ahora, eso es lo máximo que se puede esperar.

¿Qué posiciones y qué jugadores son el objetivo?

Según «The Athletic», el City sigue de cerca al internacional marroquí Ayoub Bouadi, aunque aún analiza la mejor forma de ficharlo.

Una opción es ficharlo y cederlo de nuevo al Lille, mientras que la otra es integrarlo al primer equipo, quizá como lateral derecho.

Además, el City sigue de cerca a Malo Justo, del Chelsea, aunque su precio se considera muy alto, lo que podría obligar al club a buscar otras opciones.

¿Quiénes podrían marcharse?

Ya se marcharon Bernardo Silva y John Stones, Nathan Aké fichará por el Fenerbahçe y Mateo Kovačić podría salir, según «The Athletic».

James Trafford interesa a varios clubes y el Real Madrid sigue a Rubén Díaz. También podrían salir Nico González y Omar Marmoush, fichados en enero de 2025.

El futuro de Tijani Reinders aún no está claro, aunque la llegada de Enzo Maresca como técnico podría influir en su decisión.

Safinio también podría salir, con lo que las bajas llegarían a diez. Además, Calvin Phillips y Jack Grealish podrían salir si llegan ofertas adecuadas, sin que el club busque necesariamente reemplazos directos.

Rodri aún no ha renovado y su salida no se descarta, aunque el club quiere que se quede.