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El Manchester City se dejó puntos en casa ante el Napoli. El equipo de Enzo Maresca remontó un gol en contra y llegó a ponerse por delante, pero acabó conformándose con un empate 2-2. Noa Lang marcó para el conjunto italiano, mientras que Rayan Cherki evitó la derrota del City en los últimos minutos.

Noa Lang fue titular con el Napoli. Jugó por detrás del delantero Rasmus Højlund. Su compatriota y compañero Sam Beukema formó parte de la defensa de tres junto a Amir Rrahmani y Mathias Olivera. Kevin De Bruyne, objetivo del PSV, salió de inicio en el centro del campo.

El Manchester City y el Napoli no ofrecieron demasiado espectáculo al público en la primera parte. Ambos equipos comenzaron con cautela el partido de la Champions League, en el que el club inglés trató de llevar la iniciativa. Sin embargo, escasearon las ocasiones claras.

El City tuvo mucho el balón, pero apenas logró desarticular la defensa del Napoli. El conjunto italiano intentó crear peligro por medio de jugadores como Scott McTominay y De Bruyne. Lang también se dejó ver. El internacional neerlandés probó suerte desde lejos, pero su disparo se marchó desviado.

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Para De Bruyne, el partido supuso un reencuentro especial con la afición de los ciudadanos en el Etihad Stadium. Sin embargo, el belga no logró hacer daño a su antiguo club antes del descanso.

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El Napoli dispuso de una gran ocasión para adelantarse en los últimos minutos de la primera parte. Beukema apareció ante la portería en un córner lanzado por Matteo Politano y cabeceó a bocajarro. Sin embargo, Gianluigi Donnarumma detuvo el remate con una gran reacción.

Tras el descanso, el Napoli sí se adelantó. En el minuto 55, Højlund aprovechó una pérdida de balón del Manchester City. Tras un magnífico pase en profundidad de Billy Gilmour, el delantero danés recortó a Marc Guéhi y batió a Donnarumma con un disparo raso y potente.

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El Manchester City tardó poco en empatar. El suplente Jérémy Doku dio la asistencia para que Ayyoub Bouaddi igualara el marcador en el minuto 67. El joven centrocampista remató de primeras a la red tras un córner sacado en corto.

El Napoli volvió a adelantarse en el minuto 76 gracias a Lang. Matteo Politano envió a Leonardo Spinazzola al espacio con un gran pase. Su centro llegó al neerlandés, libre de marca en el segundo palo, que mandó el balón a la red con una volea rasa.

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Lang parecía destinado a ser el gran protagonista del Napoli, pero el City volvió a empatar en los últimos minutos. En el minuto 86, Cherki recibió el balón a poca distancia de la portería. El francés disparó raso y con potencia, sin dar opciones al guardameta Vanja Milinković-Savic: 2-2.