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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

El Manchester City deja de lado el fichaje de Neto y el jugador se acerca a un gigante saudí

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Entretelones complejos

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, reveló las últimas novedades sobre la vinculación de Pedro Neto, extremo del Chelsea, con un traspaso al Al-Hilal saudí durante el presente verano.

Romano dijo, a través de su canal en la plataforma "YouTube": "Pedro Neto goza del aprecio del Manchester City, pero en este momento el City considera que la valoración económica que el Chelsea le ha puesto al jugador es demasiado alta, y por ello su traspaso al Etihad Stadium es complicado en este momento".

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Y añadió: "El Manchester City ha hablado con el agente de Pedro Neto, pero no hay ningún avance en la operación debido a que la valoración económica fijada por el Chelsea es demasiado alta".

Y prosiguió: "En cuanto al futuro de Pedro Neto, voy a seguir dos escenarios: el primero, y el más probable, podría ser su traspaso al Al-Hilal, porque el equipo saudí está a punto de despedirse de Malcom".

Y continuó: "Malcom marcó un gol en la primera jornada con el Al-Hilal, pero se espera que en las próximas horas se marche a otro club saudí, el Al-Ahli. Por lo tanto, Pedro Neto es sin duda un objetivo del Al-Hilal".

Y agregó: "Hay otra posibilidad para el futuro de Malcom, que es el Tottenham, pero en lo que respecta al Tottenham, os repito siempre que el objetivo principal es fichar a Savinho y Jackpo, además de un delantero puro".

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Y concluyó: "Este es el plan del Tottenham, y por lo tanto, Pedro Neto es una opción de reserva en caso de que ocurra algo con Savinho o Jackpo, ya que Pedro Neto sería una alternativa, pero no la máxima prioridad".

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