El Manchester City ha reaccionado por primera vez de forma amplia a las informaciones que apuntan a que el club habría sido declarado culpable de incumplir las normas financieras de la Premier League. El presidente Khaldoon Al Mubarak subraya en una carta abierta a los aficionados que el City sigue plenamente convencido de su inocencia.

The Athletic informó el viernes de que el Manchester City ha sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que pesan sobre el gran club inglés. El caso gira en gran parte en torno a supuestas infracciones en el periodo comprendido entre 2009 y 2018, pero según Al Mubarak el procedimiento judicial ni mucho menos ha terminado.

«El proceso de la Premier League está aún muy lejos de haber concluido, y nuestra confianza y nuestra determinación para demostrar la inocencia del club son tan firmes como al principio de todo esto», escribe el presidente. De este modo, Al Mubarak deja claro que las informaciones del viernes no han cambiado en nada la postura del Manchester City.

El presidente subraya que le gustaría dar muchas más explicaciones a la afición sobre la posición del club. «Hay muchas cosas que me gustaría compartir con vosotros para que entendáis por qué estamos tan seguros de nuestra posición. Pero, debido a la estricta confidencialidad del procedimiento judicial y a nuestra determinación de respetarla, no puedo hacerlo en este momento».

Según Al Mubarak, incluso la carta abierta fue revisada legalmente en varias ocasiones antes de hacerse pública. Por ello, pide a los aficionados que lean con atención los comunicados que el Manchester City publicó el viernes y anteriormente en febrero de 2023, porque, según él, «cada palabra importa y sigue vigente».

En su carta, Al Mubarak también arremete contra las personas que, en su opinión, han sacado conclusiones demasiado rápido. «Aunque algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay mucho revuelo a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Ya hemos superado desafíos juntos antes y hemos salido más fuertes de ellos».

Qué consecuencias tendría una eventual declaración definitiva de culpabilidad para el Manchester City sigue sin estar claro. Según la BBC, es probable que los títulos logrados por el gigante no corran peligro, pero una expulsión de la Premier League y una multa gigantesca parecen opciones evidentes.

Por ahora, el Manchester City mantiene su postura de que el club no ha infringido las normas financieras y de que existen pruebas suficientes para demostrarlo. Al Mubarak cierra su carta con un llamamiento a los aficionados para que sigan respaldando al club: «Todavía hay muchos que quieren socavar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad».