El Manchester City cierra oficialmente un nuevo fichaje

El Manchester City ha fichado al extremo francés Mathis Détourbet (19 años) por 25 millones de euros y lo cederá al Mónaco con opción de compra, siguiendo su estrategia de desarrollar jóvenes talentos.

El Troyes, recién ascendido a la Primera División francesa y miembro del Grupo City, lo ha confirmado este sábado en un comunicado oficial, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro.

Dutorbet, de 19 años, fue clave en el título de Segunda División de Troyes con 3 goles y 6 asistencias.

El movimiento sigue la estrategia del Grupo City de traspasar jugadores entre sus clubes: de Troyes a Manchester City y, de inmediato, a Mónaco para que siga creciendo en la Ligue 1.

Su cesión al Mónaco le brindará la oportunidad de brillar en la máxima categoría antes de que el club emiratí decida su futuro según su rendimiento la próxima temporada.