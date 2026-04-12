El Manchester City asusta al Arsenal tras una gran segunda parte ante el Chelsea

El Manchester City aprovechó la derrota del Arsenal ante el AFC Bournemouth (1-2). El equipo de Pep Guardiola sentenció en la segunda parte ante el Chelsea con un 0-3. El Arsenal, líder, mantiene seis puntos de ventaja sobre el City, que tiene un partido menos y recibirá al conjunto londinense el próximo fin de semana. El Chelsea encadena tres derrotas y se estanca en el sexto puesto.

En la primera parte ninguno mostró ambición y ambos evitaron riesgos, con la defensa del Chelsea muy retrasada.

El City apenas generó peligro, aunque Rayan Cherki, entre otros, falló una ocasión clara desde la frontal al disparar directamente a las manos de Robert Sánchez.

El City arrancó la segunda parte con fuerza: Haaland chocó con un gran bloqueo de Hato y el disparo de Cherki se desvió ligeramente.

En la siguiente, Cherki centró con delicadeza para que O'Reilly cabeceara a la red ante un Sánchez batido: 0-1.

Cinco minutos después, Cherki lanzó un pase entre líneas a Marc Guéhi, quien definió como un delantero: 0-2.

Luego Jérémy Doku le quitó el balón a Moisés Caicedo y marcó el 0-3.

El encuentro estaba sentenciado y solo quedaba definir el marcador. Ambos equipos crearon ocasiones, pero el 0-3 ya no se movió.

Tijjani Reijnders y Nathan Aké no jugaron ni un minuto con el City. Hato, sólido en el centro de la defensa, completó todo el partido.