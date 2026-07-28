El Manchester City asestó un duro golpe a las aspiraciones del Real Madrid en el mercado de fichajes, tras anunciar la renovación del contrato de su defensa por cinco años más, prolongando así su etapa en el Etihad Stadium hasta el verano de 2031, en un movimiento que confirma el firme deseo del club inglés de retener a uno de sus defensas más destacados.

El nombre del croata Josko Gvardiol había estado fuertemente vinculado a un traspaso al Real Madrid durante las últimas semanas, después de que el diario español "As" revelara que el jugador había sido ofrecido al club blanco, que admira mucho sus cualidades técnicas y su capacidad defensiva. Sin embargo, el Manchester City zanjó la polémica con rapidez al renovar el contrato de su estrella croata.

El Manchester City anunció la firma de un nuevo contrato de Josko Gvardiol que se extiende por cinco años, con lo que el jugador seguirá vinculado al club hasta el verano de 2031.

Desde su llegada al City procedente del Leipzig en el verano de 2023, el defensa croata se ha consolidado como uno de los mejores defensas del fútbol europeo, gracias a su rendimiento constante y a su capacidad para ocupar más de una posición en la línea defensiva.

Gvardiol tiene 24 años y destaca por su dominio del juego como central, además de sus grandes cualidades en la posición de lateral izquierdo, donde ha ofrecido actuaciones notables que lo han convertido en uno de los elementos más destacados de la plantilla del equipo.

Gvardiol ha disputado hasta ahora 122 partidos con la camiseta del Manchester City, en los que ha marcado 13 goles, unas cifras que reflejan sus aportaciones ofensivas junto a sus funciones defensivas.

Durante su etapa en el equipo, contribuyó a la conquista de seis grandes títulos: la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga inglesa, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y la Community Shield.

Además, se ha convertido en un elemento fundamental en las filas de la selección croata, ya que ha participado en 52 partidos internacionales y formó parte de la convocatoria de Croacia en la fase final del Mundial.

No dudé en aceptar la renovación

Gvardiol expresó su gran alegría por la firma de su nuevo contrato, subrayando que su deseo estaba claro desde el primer momento.

El defensa croata declaró: "En cuanto supe del deseo del Manchester City de renovar mi contrato, me di cuenta de inmediato de que esto era lo que quería. La afición del City ha sido maravillosa conmigo desde el primer día, y además el club ofrece todo a los jugadores; es el mejor lugar en el que un jugador puede estar."

Y continuó: "He recibido mucho cariño y respeto durante los últimos tres años, y lo valoro enormemente y no lo doy por sentado. Los jugadores aquí son increíbles; es un grupo de talla mundial, joven y lleno de potencial. Y creo de verdad que lograremos grandes éxitos en los próximos años."

Por su parte, Hugo Viana, director de fútbol del Manchester City, afirmó que el club estaba empeñado en asegurar el futuro del defensa croata, dado el gran valor que representa dentro del equipo.

Declaró: "Josko es un jugador en el que el club cree firmemente. Es un joven con una gran profesionalidad y ya es uno de los mejores defensas del mundo. El Manchester City se compromete a conservar a sus mejores talentos, y por eso estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo sobre este nuevo contrato."

El director de fútbol del Manchester City prosiguió: "Josko encarna todo lo que buscamos en los defensas, pues es capaz de jugar en más de una posición, tiene velocidad y fuerza, y además aporta un plus ofensivo notable. Es un jugador excepcional."

Y concluyó sus declaraciones diciendo: "Además de sus cualidades técnicas, Josko tiene una personalidad estupenda y una mentalidad profesional que siempre lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo, lo que encaja a la perfección con la visión del club. Le felicitamos por la firma de este nuevo contrato y esperamos ayudarlo a alcanzar todo su potencial durante los próximos años."