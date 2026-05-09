El Manchester City arranca tarde, pero sigue pisándole los talones al Arsenal

El Manchester City dio un gran paso en la lucha por el título al vencer 3-0 al Brentford FC. Aún con un partido menos, los Citizens se sitúan a dos puntos del líder, el Arsenal (76).

El equipo de Pep Guardiola salió intenso y decidido: desde el primer minuto buscó el gol, mientras los visitantes respondían con contraataques. Para el Brentford también había mucho en juego: el equipo de Keith Andres puede alcanzar por primera vez en su historia una competición europea, ya sea la Conference League o la Europa League.

En el 28’, Haaland falló un mano a mano tras asistencia de Doku; Kelleher atrapó el rechace. El Brentford resistió y llegó al descanso sin encajar.

Tras el descanso el City insistió: Semenyo y Doku desbordaban con rapidez, aunque sin crear ocasiones claras.

A la hora de juego llegó el premio: Doku recuperó un balón tras un córner corto, se deshizo de dos rivales y, con un disparo colocado, abrió el marcador.

A un cuarto de hora del final, Haaland amplió la ventaja. El noruego remató de tacón un centro de Semenyo y, con algo de suerte, marcó su 25.º gol. Justo premio para un City que sufrió para ganar.

En el descuento, Omar Marmoush hizo el 3-0. El City recorta a dos puntos la diferencia con el Arsenal, que el domingo visita al West Ham y puede volver a ponerla en cinco.