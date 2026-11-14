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La batalla judicial entre el Manchester City y la Premier League se prolongará durante mucho tiempo, lo que deja en el aire la situación del club a largo plazo. Pese a que este mismo año se dictó un fallo de culpabilidad, sigue sin estar claro cuándo podría imponerse una sanción debido a un complejo proceso de apelaciones.

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Revelados los plazos de las posibles sanciones

Es poco probable que el Manchester City reciba sanciones formales por sus infracciones de las normas de la Premier League hasta que concluya todo su proceso de apelación. El club prepara una apelación decisiva contra el fallo de una comisión independiente, cuya vista está prevista para este próximo diciembre.

La apelación llega después de que, en un fallo de gran repercusión emitido en septiembre, el club fuera declarado culpable de todos los cargos presentados contra él en relación con sus actividades financieras entre 2009 y 2018. La investigación original, que se hizo pública por primera vez a principios de 2023, concluyó que el club había presentado una imagen inexacta de su situación financiera por un importe superior a 900 millones de libras durante ese periodo de nueve años.

Aunque el mundo del fútbol lleva tiempo esperando saber cuáles podrían ser las sanciones definitivas, las últimas novedades apuntan a un retraso considerable. Si la apelación del club no prospera, ahora se espera que las posibles sanciones se impongan en 2027. Este calendario se debe a que la comisión independiente probablemente emitirá su fallo a principios del próximo año, pero las sanciones concretas solo se determinarían y aplicarían una vez ratificado ese fallo.

Posibles sanciones y obstáculos legales

Getty Images

La Premier League dispone de una amplia gama de posibles sanciones, desde multas hasta la medida deportiva más severa. Según el reglamento de la Premier League, una comisión independiente tiene potestad para imponer multas cuantiosas, importantes deducciones de puntos o incluso expulsar al club de la máxima categoría del fútbol inglés.

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Sin embargo, aunque se decidiera imponer una sanción, por ahora no está claro cuándo se aplicarían exactamente estas medidas sobre el terreno de juego. La complejidad del caso hace probable que cualquier sanción acordada dé lugar a una nueva serie de impugnaciones legales por parte de la cúpula del club del Etihad.

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Como el club conserva el derecho a recurrir cualquier sanción concreta que se le imponga, el caso podría prolongarse fácilmente más allá del final de la temporada 2026-27. La actual campaña de la Premier League terminará el 30 de mayo de 2027, pero el proceso legal podría seguir en marcha para entonces.

La vista de apelación del próximo mes se celebrará aproximadamente tres meses después de que las autoridades anunciaran el fallo inicial de culpabilidad. A este ritmo, muchos analistas jurídicos, según señala talkSPORT, apuntan que una apelación contra las propias sanciones podría no llegar siquiera a los tribunales hasta abril de 2027 como pronto.

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El equipo de Maresca afronta un futuro incierto

El periodo sometido a examen fue una época dorada para el club, en la que conquistó tres títulos de la Premier League. Desde su regreso a la máxima categoría en 2002, el Manchester City ha sido una presencia constante en ella, pero la amenaza de expulsión ensombrece sus éxitos recientes. Sobre el terreno de juego, el equipo dirigido por Enzo Maresca atraviesa actualmente una mala racha mientras intenta seguir el ritmo de los primeros puestos de la clasificación.

Los últimos resultados no han favorecido al City, que sufrió dos derrotas consecutivas ante el Brighton y el Nottingham Forest justo antes del último parón internacional. Estas dificultades en la competición nacional llegan en un momento en el que el litigio en curso con la liga afecta, como es lógico, a la planificación a largo plazo del club. Mientras los jugadores y el cuerpo técnico se centran en el objetivo inmediato de recortar distancias con la cabeza de la tabla, la posibilidad de que el caso se resuelva en 2027 significa que la situación del club seguirá siendo objeto de intenso debate durante al menos otro año.