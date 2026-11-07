Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Manuel Neuer, del Bayern de Múnich, volvió a lesionarse en el partido de la Bundesliga a domicilio ante el FSV Mainz 05 y tuvo que ser sustituido antes del descanso.

En el minuto 40, el Bayern encajó el que parecía ser el empate a 1-1: una falta lanzada por Amiri rozó tanto a Jonathan Tah como a Neuer y llegó al segundo palo, donde Jae-Sung Lee remató de cabeza a la portería vacía. Sin embargo, el gol fue anulado tras la intervención del VAR y una revisión de varios minutos por la posición de fuera de juego del surcoreano en la jugada a balón parado.

La decisión provocó protestas, algunas airadas, entre los locales. Un miembro del cuerpo técnico protestó con especial vehemencia en la banda y el árbitro Robert Schröder le mostró la tarjeta amarilla.

Justo después del gol encajado, Neuer pidió asistencia médica y se quitó la bota y el calcetín del pie derecho. Tras consultar con los médicos del Bayern, se indicó que el guardameta de 40 años no podía continuar. Jonas Urbig entró en su lugar (45').

Anuncios Anuncios

¿Qué problemas había tenido Manuel Neuer recientemente?

Neuer había reaparecido el pasado martes tras una larga ausencia por una irritación de un tendón en el pie. Jugó los 90 minutos en la victoria a domicilio por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, aunque apenas tuvo que intervenir. Tras el pitido final, habló abiertamente en Amazon Prime sobre el tiempo que había estado de baja y explicó qué había sido lo peor para él: «El dolor. Sin duda», dijo.

Y añadió: «Me dolía al caminar todos los días. Y cuando me levantaba por la mañana, también esta mañana, volvía a dolerme al caminar». El Bayern no había comunicado oficialmente si la irritación del tendón afectaba al pie en el que tuvo problemas el sábado.

Para Neuer fue el desagradable final de un partido de récord: con su participación en Maguncia, se convirtió en el jugador de más edad en disputar un partido de la Bundesliga con el Bayern de Múnich. Superó así a Bernd Dreher en esa estadística.