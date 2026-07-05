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Abdelmawgood Samir

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El Magreb de Fez pone fin a 41 años de espera y se proclama campeón de la liga

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El Nahda Berkane se clasifica para la Liga de Campeones de África

El Morocco Sportif de Fez acabó con 41 años de espera y ganó la Liga marroquí al vencer 2-0 al Olympique de Dcheira en la última jornada.

Anas Tahri abrió el marcador en el 51 y Ayman El Shabani sentenció en el 72, devolviendo el título a la capital científica tras 41 años.

Es su quinto título (1965, 1979, 1983, 1985 y 2026) y su regreso a lo más alto tras más de cuatro décadas de sequía.

En otro encuentro, el Nahda Berkane terminó segundo tras ganar 3-0 al Defesa El Jadidi como visitante.

Con 57 puntos, terminó segundo, a dos del campeón.

El Raja acabó tercero tras ganar 0-2 al Olympique de Safi, con goles de Abdullah Khafifi e Ismail Khafi.

El Ejército Real terminó cuarto tras empatar sin goles ante el Nahda de Zemamra.

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