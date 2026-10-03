El Madrid no consiguió lo que quería: el caso Negreira ante un nuevo giro

El caso Negreira se acerca a una nueva etapa que podría llevar a resolver su desenlace ante la justicia española, después de haber concluido la fase de instrucción, mientras las miradas se dirigen hacia las audiencias finales previstas para el próximo mes de noviembre, en medio de las previsiones de que el proceso judicial se prolongue hasta mediados de 2027 antes de dictarse una sentencia definitiva.

Según el diario español Mundo Deportivo, la jueza Alejandra Gil ha concluido la fase de instrucción tras rechazar la petición del Real Madrid de prorrogarla seis meses adicionales, de modo que el tribunal escuchará durante noviembre a varios testigos, entre ellos Gerard López, antes de tomar la decisión sobre remitir el caso a juicio o archivarlo.

Al concluir las audiencias, el caso entra en una fase decisiva, ya que el tribunal deberá determinar su siguiente camino judicial.

Las estimaciones, según el diario, apuntan a que no se espera que se dicte una sentencia definitiva antes de mediados de 2027, dadas las fases procesales que aún tiene por delante el caso.

En paralelo al proceso judicial español, el Real Madrid presiona a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para reactivar el expediente del caso y tomar una decisión respecto al Barcelona, después de que el organismo iniciara sus actuaciones en marzo de 2023 sin fijar hasta ahora una postura definitiva.

El Real Madrid había presentado un informe a la UEFA con el objetivo de impulsar el expediente hacia su resolución, pero la Unión Europea no está obligada legalmente a esperar el resultado de los tribunales españoles antes de tomar su decisión, lo que significa que puede actuar de forma independiente al proceso judicial local.

Aun así, el dictado de la resolución judicial española sigue siendo una etapa importante en la evolución del caso, en un momento en el que las miradas se dirigen a las audiencias de noviembre como el siguiente paso que podría determinar si el expediente llegará a juicio o se detendrá en la fase de instrucción.