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El Madrid dio el último golpe y el Barcelona fue la principal víctima: ¿se romperá el dominio del París dentro de España?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
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El club francés no conoce la derrota en España desde 2015

El Villarreal, que recibe al Paris Saint-Germain el próximo martes en el estadio de La Cerámica, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, intentará poner fin a la racha del conjunto francés, que acumula una década sin perder en España.

El diario catalán "Mundo Deportivo" señaló que la última derrota del equipo francés en España fue en noviembre de 2015, cuando cayó en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por 1-0 en la primera fase de la Liga de Campeones, con un gol marcado por Nacho Fernández.

Añadió que, desde entonces, el balance del conjunto parisino dirigido por Luis Enrique ha sido de cuatro victorias y un empate, todos ellos en la Liga de Campeones.

Durante este periodo, el Barcelona fue la principal víctima del Paris, al perder en tres ocasiones. La primera fue por 4-1 en los octavos de final de la temporada 2020-2021, y con el mismo resultado ganó el equipo francés en los cuartos de final de la temporada 2023-2024, mientras que la última victoria llegó por 2-1 en la fase de liga de la temporada pasada.

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La cuarta victoria fue ante la Real Sociedad (2-1) en los octavos de final de la temporada 2023-2024, mientras que el único empate fue sin goles frente al Athletic de Bilbao la temporada pasada, en la primera fase.

En las 11 visitas anteriores del equipo francés, el balance del Paris fue de 6 derrotas, 4 victorias y un empate. Su primer partido en España fue en 1993, en la antigua Copa de la UEFA, y en aquella ocasión perdió ante el Real Madrid por 3-1.

Cabe recordar que el Paris Saint-Germain es el vigente campeón de la Liga de Campeones en las dos últimas temporadas.

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