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Hussein Hamdy
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El llamado oficial: Mourinho reúne las armas del Real Madrid ante la Roma

J. Mourinho
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Gran duelo en la Champions League

Anunció José Mourinho, entrenador del Real Madrid,la lista de convocados de su equipo para enfrentarse a la Roma mañana miércoles, en la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones de Europa.

Las elecciones de Mourinho estuvieron marcadas por la ausencia de Éder Militao, Rodrygo Goes y Raúl Asencio por lesión.

El Real Madrid había superado al Inter de Milán en la primera jornada de la competición europea por 2-1.


La lista completa del Real Madrid quedó de la siguiente manera:

Porteros: Courtois - Lunin - Sergio Mestre.

Defensas: Huijsen - Arnold - Konaté - Cucurella - Carreras - Rüdiger - Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham - Camavinga - Valverde - Tchouaméni - Arda Güler - Bernardo Silva - Thiago.

Delanteros: Vinicius Junior - Endrick - Mbappé - Espé - Brahim Díaz - Yan Diomandé.


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