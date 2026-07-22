N'Golo Kanté ha logrado grandes éxitos con la selección de Francia durante los últimos años, pero las cosas habrían cambiado por completo si el jugador del Fenerbahçe hubiese seguido a su corazón.

Kanté fue un jugador titular en la selección francesa durante casi una década, alcanzó la final de la Eurocopa 2016, ganó el Mundial 2018 e incluso ha sido convocado para participar en el Mundial 2026.

El centrocampista de 35 años dejó su huella con la selección francesa con 69 partidos internacionales, dos goles y dos títulos: el Mundial 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA 2021.

Su excompañero en el Leicester City, Jamie Vardy, con quien ganó el título de la Premier League en 2016, ha revelado una gran sorpresa sobre Kanté.

Vardy dijo, en unas declaraciones recogidas por el sitio web "Foot Mercato": "N'Golo Kanté quería representar a Malí, y no a Francia, en homenaje a las raíces de su padre".

Y añadió: "Lo convencimos de que ganaría el Mundial con Francia. Le regaló su Mini Cooper a sus padres en el pueblo y compró otro cuando sus compañeros se burlaron de él".