El Liverpool ya tiene al sucesor de Arne Slot, solo tres días después de su destitución

Andoni Iraola es el nuevo entrenador del Liverpool, según confirmó Fabrizio Romano el martes. El periodista italiano ya había señalado el fin de semana que el español era el favorito para suceder a Arne Slot.

El sábado por la tarde, Slot fue despedido de forma inesperada y recibió ocho millones de euros de indemnización.

La pasada temporada sorprendió con el Bournemouth, al que llevó a Europa.

En las últimas semanas habló con Crystal Palace, AC Milan y Bayer Leverkusen.

Finalmente, el español ha elegido al Liverpool y firmará un contrato hasta mediados de 2029 en Anfield Road.

Iraola, que inició su carrera en el AEK Larnaca y luego pasó por CD Mirandés y Rayo Vallecano, llegó al Bournemouth en 2023 y ahora ficha por el Liverpool.